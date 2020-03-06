Мотофестиваль Phuket Bike Week отложен из-за коронавируса

Оргкомитет мотофестиваля Phuket Bike Week принял решение отменить запланированное на середину апреля мероприятие на фоне опасений относительно коронавируса COVID-19. Организаторы не исключают, что фестиваль может состояться позже, но даже приблизительных дат назвать не могут.

Таньялак Сакут

6 Марта 2020, 02:10 PM

К 5 марта в качестве участников фестиваля зарегистрировались свыше 1 тыс. человек. Фото: Phuket Bike Week