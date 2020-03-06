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Мотофестиваль Phuket Bike Week отложен из-за коронавируса

Оргкомитет мотофестиваля Phuket Bike Week принял решение отменить запланированное на середину апреля мероприятие на фоне опасений относительно коронавируса COVID-19. Организаторы не исключают, что фестиваль может состояться позже, но даже приблизительных дат назвать не могут.

Таньялак Сакут

6 Марта 2020, 02:10 PM
К 5 марта в качестве участников фестиваля зарегистрировались свыше 1 тыс. человек. Фото: Phuket Bike Week

К 5 марта в качестве участников фестиваля зарегистрировались свыше 1 тыс. человек. Фото: Phuket Bike Week

«Все планы относительно Phuket Bike Week пришлось пока что отложить из-за ситуации с коронавирусом. Нам нужно быть осторожными на фоне распространения вируса», – заявил корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» глава оргкомитета Виттая Сингкала.

«Я не знаю, когда Phuket Bike Week может состояться. И мне, и моим партнерам в Малайзии и Сингапуре нужно дождаться улучшения ситуации», – добавил господин Сингкала.

Глава оргкомитета указал, что к 5 марта в качестве участников фестиваля зарегистрировались свыше 1 тыс. человек, а всего на мероприятии ожидалось 50 тыс. посетителей и 5 тыс. мотоциклов. Фестиваль должен был принести экономике острова свыше 500 млн. бат.

«Каждый посетитель Phuket Bike Week тратит между 20 тыс. бат и 30 тыс. бат за время пребывания на Пхукете. Это очень ценное событие для провинции», – заявил господин Сингкала, добавив, что следить за новостями можно на сайте Phuket Bike Week и на странице фестиваля в Facebook.

 

 

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