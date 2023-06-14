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Мотоциклистка пострадала в аварии у храма в Тха-Рыа

Жительница Камалы была госпитализирована после того, как ее мотоцикл столкнулся с пикапом у китайского храма в Тха-Рыа, к югу от Памятника Героиням. Информация об обстоятельствах аварии отсутствует, но на фото с места событий видно двух иностранцев, стоящих рядом с носилками, на которых лежит пострадавшая. Об их причастности к ДТП, впрочем, ничего неизвестно.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июня 2023, 02:49 PM
Мотоцикл Honda Wave и пикап Mazda BT 50 столкнулись у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл Honda Wave и пикап Mazda BT 50 столкнулись у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл Honda Wave и пикап Mazda BT 50 столкнулись у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл Honda Wave и пикап Mazda BT 50 столкнулись у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и экстренные службы получили сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. в районе 11:00 утра среды, 14 июня. На месте событий спасатели обнаружили одну пострадавшую, 28-летнюю жительницу Камалы по имени Сульфа Тэмтопхон. Женщина получила несколько ссадин на теле и рассечение кожи лица, однако в больницу ее доставляли пристегнутой к носилкам.

Со слов очевидцев известно, что госпожа Тэмтопхон ехала от Памятника Героиням в сторону Ко-Кэу на мотоцикле Honda Wave. В какой-то момент ее байк столкнулся с пикапом Mazda BT 50, однако информация об обстоятельствах столкновения отсутствует.

На фотографиях с места событий видно двух иностранцев (мужчину и женщину), стоящих рядом с носилками, на которых лежит госпожа Тэмтопхон. Однако официальные лица пока не подтвердили, имеют ли эти люди отношение к аварии или являются просто очевидцами.

Изгиб шоссе Thepkrasattri Rd у китайского и буддистского храмов в Тха-Рыа является одной из так называемых «черных точек» дорожной сети Пхукета, то есть мест повышенной аварийности. Профильные ведомства, такие как Департамент скоростных магистралей, пока не предложил каких-либо решений по повышению этого участка шоссе, который отличается повышенной плотностью движения.

 

 

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