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Мотоциклистка попала под пикап, пересекая главное шоссе Пхукета

Престарелая жительница Пхукета была госпитализирована после дорожной аварии, произошедшей во второй половине дня 6 апреля, на шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге. Женщина на мотоцикле Honda Wave пересекала трассу по диагонали, чтобы попасть к зоне разворота, и была сбита пикапом. Авария произошла в том же месте у рынка Talad Sompong (Sompong Market), где в марте погиб капитан полиции Таланга Тианчай Кобкуа. Место аварии находится в зоне ответственности именно этого участка и известно регулярными ДТП, как и многие другие зоны для разворота на Thepkrasattri Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Апреля 2023, 11:40 AM
Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Weerayuth Kangtha

Мотоциклистка госпитализирована после попытки пересечь по диагонали главное шоссе Пхукета. Фото: Weerayuth Kangtha

Полиция Таланга получила сообщение о новом ДТП у рынка Sompong Market около 17:50 четверга, 6 апреля. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили два поврежденных пикапа, разбитый мотоцикл Honda Wave и лежащую на асфальте 68-летнюю Нарумон Лочокчай. Женщина была без сознания, из носа и изо рта текла кровь.

Сотрудники муниципальной службы спасения Срисунтхорна доставили пострадавшую в больницу Thalang Hospital. Информация о текущем состоянии госпожи Лочокчай отсутствует. На фото с места событий женщина запечатлена без мотошлема на голове, однако шлем можно увидеть на траве на разделительной линии. 

Согласно записям с камер видеонаблюдения, госпожи Лочокчай по диагонали пересекала Thepkrasattri Rd., чтобы попасть в зону для разворота. В средней полосе мотоциклистку сбил зеленый пикап Toyota Mighty X, и ударом ее отбросило на капот стоявшего в зоне U-Turn’a бронзового Isuzu. За рулем последнего находился неназванный иностранец, тогда как первым пикапом управлял гражданин Таиланда.

Авария произошла в том же месте, где 3 марта получил смертельную травму головы капитан Тианчай Кобкуа из полиции Таланга. Участок сообщил об инциденте только после того, как 56-летний офицер скончался от полученной черепно-мозговой травмы 8 марта. Подробностей инцидента полицейские, впрочем, не раскрыли. Также ничего не было сказано о том, был ли на голове капитана защитный шлем.

 

 

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