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Мотоциклистка погибла под колесами фуры в Чалонге

Гражданка Польши погибла в дорожной аварии в Чалонге в середине дня 4 мая. Женщина на арендованном мотоцикле упала на дорогу, где ее переехал следовавший в попутном направлении грузовик с прицепом.

Новости Пхукета

4 Мая 2023, 06:29 PM
В Чалонге грузовик переехал упавшую на асфальт мотоциклистку из Польши. Фото: Ruamjai Foundation

В Чалонге грузовик переехал упавшую на асфальт мотоциклистку из Польши. Фото: Ruamjai Foundation

В Чалонге грузовик переехал упавшую на асфальт мотоциклистку из Польши. Фото: Ruamjai Foundation

В Чалонге грузовик переехал упавшую на асфальт мотоциклистку из Польши. Фото: Ruamjai Foundation

В Чалонге грузовик переехал упавшую на асфальт мотоциклистку из Польши. Фото: Ruamjai Foundation

В Чалонге грузовик переехал упавшую на асфальт мотоциклистку из Польши. Фото: Ruamjai Foundation

UPDATE: Полиция Чалонга позже подтвердила, что водитель грузовика не покидал место ДТП. Когда приехали полицейские, он дал показания, в которых сообщил, что мотоцикл обгонял его в районе светофора, а затем «поскользнулся» и упал на дороге. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали никаких нарушений ПДД со стороны водителя грузовика. Отреагировать на упавший под колеса мотоцикл он, очевидно, тоже не мог.

Об аварии с летальным исходом сообщила пхукетская служба спасения Ruamjai Foundation, базирующаяся на Soi Ta-Iеd, примерно в 700 м от места ДТП. Сама авария произошла у въезда в поселок Chao Fa Thani на Chao Fa West Rd.

На месте событий спасатели обнаружили поврежденный эндуро-мотоцикл Honda CRF с наклейкой одной из прокатных компаний, а рядом с ним – раздавленное тело гражданки Польши. В публикации Ruamjai Foundation не приводится имя женщины, но указывается, что она скончалась мгновенно от множественных травм, включая повреждение черепа.

Очевидцы аварии рассказали, что женщина ехала на мотоцикле в сторону Soi Ta-Ied и по некой причине задела придорожное ограждение, что привело к падению на асфальт, прямо под колеса грузовика.

О водителе грузового автомобиля в публикации ничего не говорится. На фотографиях с места событий не видно ни одного большегруза, но Ruamjai Foundation отмечает, что у автомобиля и его прицепа было 22 колеса, то есть кто-то имел возможность их сосчитать. Полиция Чалонга пока не комментировала инцидент.

 

 

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