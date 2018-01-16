Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в Срисунторне

Дорожная авария произошла на Srisoonthorn Rd. в одноименном тамбоне Пхукета ранним утром 15 января.

16 Января 2018 09:00:49

Капитан Крайсорн Бунпрасоп из полицейского участка Таланга получил сообщение о ДТП на Srisoonthorn Rd. около 5:15 утра понедельника, 15 января.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили пострадавшего и его мотоцикл в глубоком придорожном кювете. В момент прибытия помощи мотоциклист – 30-летний Писанукарн Сасилаксанакун – был без сознания.

В результате аварии мужчина получил ряд серьезных травм, включая травмы головы, шеи и правой ноги. Пострадавшего доставили в Thalang Hospital, откуда затем перевели в Vachira Hospital.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент не установлены. Также неизвестно, был ли на мужчине защитный шлем. Результаты теста на содержание алкоголя в крови (если он проводился) не озвучены.