Мотоциклист разбился на мокрой дороге в Паклоке

Полиция обратилась к водителям с призывом быть особо аккуратными при езде в дождь и после него, когда дороги остаются мокрыми. Просьба прозвучала после гибели мотоциклиста в Паклоке 23 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

Заместитель начальника полиции Таланга подполковник Корнпхумпхот Понгпхайбун получил сообщение об аварии в Паклоке в районе 4:00 утра. Согласно поступившей в участок информации, мотоциклист врезался в мачту электропередач у магазина SuperCheap на трассе 4027, примерно в 500 м к востоку от Памятника Героиням.

Сотрудники муниципальной службы спасения Паклока доставили мотоциклиста в больницу Thalang Hospital, но спасти его жизнь не удалось. Личность погибшего позволили установить находившиеся при нем документы на имя 38-летнего Сексита Сиянгнока.

По результатам осмотра места ДТП и опроса свидетелей полиция установила, что господин Сиянгнок потерял контроль над мотоциклом на мокрой дороге. В частности, свидетели сказали, что он «просто упал». Другие транспортные средства в произошедшие вовлечены не были.

Мотоцикл погибшего, судя по фотографиям, серьезных повреждений не получил. Вероятно, мотоциклист ударился об мачту электропередач, когда уже упал с байка.

Труп господина Сиянгнока доставили в морг больницы Vachira Phuket Hospital. После того, как медики сделают официальное заключение о причинах смерти, тело передадут родственникам погибшего.