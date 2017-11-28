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Мотоциклист протаранил дорожный указатель в Срисунторне

Гражданин Таиланда был госпитализирован с тяжелыми травмами после ночной аварии на Srisoonthorn Rd. в одноименном тамбоне Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Ноября 2017 13:56:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об аварии около 3:00 утра 28 ноября. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили лежащий в придорожном кювете скутер Honda Scoopy, а рядом с ним 27-летнего Саттавата Панчота с травмой головы. Находившийся рядом дорожный указатель был поврежден в результате удара.

«Мужчина был без сознания и весь в крови, пульс у него был слабый. Пострадавшего доставили в Thalang Hospital, а оттуда перевели в Vachira Hospital», – рассказал журналистам один из работавших на месте событий спасателей.

Как уточнил капитан Варавут Сенсоап из полицейского участка Таланга, авария произошла напротив круглосуточного магазина Super Cheap, сотрудники которого услышал звук удара, после чего выбежали на улицу, увидели пострадавшего мотоциклиста и позвонили в службу спасения.

По предварительной версии, мотоцикл Саттавата вылетел с проезжей части, врезался в дорожный указатель и рухнул в кювет. Защитного шлема на месте событий полицейские не обнаружили.

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