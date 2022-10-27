Мотоциклист пострадал в аварии у храма в Чалонге

Муниципалитет Чалонга сообщил о мотоциклетной аварии, произошедшей вечером 25 октября на Chao Fa East Rd. к северу от кольцевой развязки. Мотоциклиста госпитализировали с травмой головы.

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Статистика по госпитализациям и смертям в разных возрастных группах в 2022 году. Фото: ThaiRSC

Статистика по ДТП с летальным исходом и госпитализациям за 2022 год (мужчины/женщины; машины/мотоциклы; дни недели). Фото: ThaiRSC

Сообщение об аварии было опубликовано на странице муниципалитета 26 октября. В качестве места ДТП власти указали участок шоссе Chao Fa East Rd. перед въездом в храм Wat Latthiwanaram (Wat Tai).

Обстоятельства произошедшeго в публикации не указываются, однако отмечается, что пострадал один мужчина, получивший травму головы и многочисленные ссадины по всему телу. Мотоциклиста доставили в больницу Chalong Hospital. Муниципалитет не уточнил, был ли на голове пострадавшего защитный шлем.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с 1 января по 26 октября 2022 года в авариях на дорогах Пхукета погибли 82 человека, еще 13,5 тыс. были госпитализированы с травмами различных степеней тяжести,травмы без госпитализации статистика не фиксирует.

При этом за весь 2021 год в авариях скончался всего 71 человек, госпитализированы были 13,1 тыс., то есть оба показателя уже превышены за неполные десять месяцев 2022 года.

Статистика ThaiRSC показывает, что три четверти (74,78%) всех регистрируемых на Пхукете случаев ДТП, то есть происшествий с гибелью или госпитализаций людей, приходится на инциденты с мотоциклами.

При этом по полу погибших и пострадавших статистика почти идентичная, мужчин среди жертв незначительно меньше, чем женщин (46,22% и 53,28% соответственно). Так же нет какого-то конкретного дня недели, который выделялся бы повышенной аварийностью, или какого-то месяца. Разброс везде минимальный.

При этом ярко выделяется высокий уровень смертей и госпитализаций среди детей и подростков от года до 14 лет, на которых приходится 43,62% всей статистики. При этом тинейджеров 15-18 лет в статистике всего 5,4%. На лиц в возрасте старше 19, но не старше 60 лет приходится в сумме 46,74% всех зарегистрированных в этом году случаев.