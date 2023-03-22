Мотоциклист получил тяжелые травмы, а его пассажирка погибла аварии на трассе Камала-Патонг

Мотоцикл под управление уроженца северного Таиланда вылетел с дороги и врезался в крупный валун на трассе Пхукет-Камала вечером 21 марта. Мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии, его пассажирка скончалась на месте.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Пхачаратхон Чан-Иед из полиции Патонга получил сообщение о ДТП у ресторана Panya на прибрежной дорого около 21:50 вечера 21 марта.

На месте событий полицейские, сотрудники скорой помощи из Patong Hospital и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили поврежденный скутер Honda Click и двух человек: 28-летнего Джираная Кхамджоя из Уттарадита и 49-летнюю Петтхип Намман из Кхон-Кэна. Мужчину в тяжелом состоянии – без сознания и со слабым пульсом – доставили в больницу. Его пассажирка скончалась.

Полиция заявила, что, по предварительным данным, управлявший скутером господин Кхамджой ошибся при прохождении поворота, в результате чего байк вылетел с дороги и врезался в большой камень на обочине. На месте событий был найден один мотоциклетный шлем. Сам байк лежал посреди проезжей части. О возможном участии в ДТП других транспортных средств полиция ничего не сказала.