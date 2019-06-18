Мотоциклист погиб в столкновении с такси на шоссе в Таланге

Полиция Таланга расследует обстоятельства дорожной аварии с участием такси, в результате которой погиб 45-летний местный житель.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Июня 2019, 03:01 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Крайсорн Бунпрасоп из полиции Таланга получил сообщение об очередном ДТП на перекрестке Кхао-Лан в 21:35 понедельника, 17 июня.

Прибывшие на место событий полицейские обнаружили на дороге поврежденный мотоцикл Honda Wave и автомобиль Toyota Corolla Altis с номерным знаками зеленого цвета и логотипом кооператива такси, обслуживающего пхукетский аэропорт. У такси была повреждена левая часть кузова.

К моменту прибытия полицейских спасатели уже увезли 45-летнего мотоциклиста Сомчита Пхиммалу в больницу Thalang Hospital. Согласно полицейскому отчету, мужчина получил серьезные травмы головы и ног, оказавшиеся смертельными. Спасти местного жителя медики не смогли.

Водитель такси – 29-летний Пхрапан Чайпакди – заявил полицейским, что авария произошла в тот момент, когда он направлялся в аэропорт с туристами из Индии. При проезде перекрестка Кхао-Лан в левую часть кузова его машины врезался мотоцикл господина Пхиммалы. По словам водителя, мотоциклист совершил перестроение, не убедившись в безопасности маневра.

Господина Чайпакди доставили в полицейский участок Таланга для дачи более детальных показаний. В настоящий момент неизвестно, кого полиция считает виновником аварии и последует ли предъявление обвинений по факту ДТП. Информация о том, пострадали ли пассажиры такси, также отсутствует.

Отметим, что указанная авария произошла примерно в километре от того места, где в октябре прошлого года случилось другое ДТП с участием обслуживающего аэропорт такси с пассажиром-иностранцем в салоне. В том случае также погиб мотоциклист, и при этом были повреждены еще несколько транспортных средств. Расследование октябрьской аварии и передача дела прокурору заняли у сотрудников полиции Таланга 217 дней.