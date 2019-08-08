Мотоциклист погиб в столкновении с припаркованным на обочине грузовиком

Скутер под управлением 37-летнего уроженца Накхон-Сри-Тхаммарата врезался в тягач с прицепом на Thеpkrasattri Rd. в Таланге после полуночи 8 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии Thеpkrasattri Rd. в тамбоне Срисунтхорн около 00:30 четверга, 8 августа. Согласно сообщению, ДТП произошло напротив офиса Krajok Tungnam Co Ltd

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили припаркованный у обочины тягач Isuzu с прицепом и сильно поврежденный скутер Honda Click. Рядом со скутером лежало тело 37-летнего Ассавы Аттхапорна из провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Не пострадавший в ДТП водитель грузовика Каона Нгохсурачет дожидался полицейских там же.

Господин Нгохсурачет рассказал полицейским, что припарковал грузовик на обочине на ночь, чтобы утром отправиться в рейс с грузом древесины. После полуночи в заднюю часть прицепа грузовика врезался скутер, которым управлял господин Аттхапорн.

«Мотоцикл двигался с высокой скоростью и врезался в заднюю часть грузовика, что привело к смерти мотоциклиста», – отметил в своем отчете о происшествии капитан Понлават Кетсатта из полицейского участка Таланга.

На фотографиях с места событий можно заметить мотоциклетный шлем, но капитан Кетсатта не уточнил, был ли он надет на голову райдера в момент аварии. При этом те же фотографии позволяют предположить, что в результате ДТП мотоциклист получил именно травму головы.

В полицейском отчете отсутствует информация о предъявлении обвинений кому-либо. Также в документе ничего не говорится о том, не нарушил ли водитель грузовика правила, оставив его на стоянку на ночь на шоссе.