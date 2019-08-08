Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мотоциклист погиб в столкновении с припаркованным на обочине грузовиком

Скутер под управлением 37-летнего уроженца Накхон-Сри-Тхаммарата врезался в тягач с прицепом на Thеpkrasattri Rd. в Таланге после полуночи 8 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Августа 2019, 05:24 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии Thеpkrasattri Rd. в тамбоне Срисунтхорн около 00:30 четверга, 8 августа. Согласно сообщению, ДТП произошло напротив офиса Krajok Tungnam Co Ltd

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили припаркованный у обочины тягач Isuzu с прицепом и сильно поврежденный скутер Honda Click. Рядом со скутером лежало тело 37-летнего Ассавы Аттхапорна из провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Не пострадавший в ДТП водитель грузовика Каона Нгохсурачет дожидался полицейских там же.

Господин Нгохсурачет рассказал полицейским, что припарковал грузовик на обочине на ночь, чтобы утром отправиться в рейс с грузом древесины. После полуночи в заднюю часть прицепа грузовика врезался скутер, которым управлял господин Аттхапорн.

«Мотоцикл двигался с высокой скоростью и врезался в заднюю часть грузовика, что привело к смерти мотоциклиста», – отметил в своем отчете о происшествии капитан Понлават Кетсатта из полицейского участка Таланга.

На фотографиях с места событий можно заметить мотоциклетный шлем, но капитан Кетсатта не уточнил, был ли он надет на голову райдера в момент аварии. При этом те же фотографии позволяют предположить, что в результате ДТП мотоциклист получил именно травму головы.

В полицейском отчете отсутствует информация о предъявлении обвинений кому-либо. Также в документе ничего не говорится о том, не нарушил ли водитель грузовика правила, оставив его на стоянку на ночь на шоссе.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Специалисты приступили к установлению причин пожара на супер-яхте Lady D
Министр туризма пообещал поддержку пляжным спасателям Пхукета
Затонувшее судно «Феникс» продали на аукционе
Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по Пхукету
При пожаре на супер-яхте Lady D обошлось без жертв
Экс-губернатор Пхукета возглавит Земельный департамент
Большая часть Камалы останется без электричества 9 августа
На севере Пхукета проходит неделя уборки пляжей
Поднятое со дна судно «Феникс» попробуют продать с аукциона еще раз
У берегов Пхукета ищут двух рыбаков с затонувшей лодки
Пхукет готовится отметить День матери
Предполагаемого стрелка из Раваи арестовали в Транге
В Раваи обнаружили застреленного мужчину с наркотиками
Водитель пикапа госпитализирован после дорожной аварии в Кату
Одна девушка погибла и две пострадали в мотоциклетной аварии в Раваи

 

SKYPARK
Dot Property Awards
Thai Residential
Laguna Golf Phuket - Children First Charity

 