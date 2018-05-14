Мотоциклист погиб в столкновении с мусоровозом на Пхукете

Полиция Таланга подтвердила гибель 62-летнего местного жителя, скутер которого столкнулся с мотоциклом на Thepkrasattri Rd. вечером 10 мая.

14 Мая 2018 09:39:43

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение об аварии около 19:20 вечера 10 мая. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили скутер Honda Scoopy, врезавшийся в заднюю часть кузова мусоровоза. Мотоциклист – 62-летний Вичай Буасри – лежал рядом со скутером без сознания, водитель мусоровоза – 51-летний Сомбун Тхонглуанг – дожидался полицейских на месте авария.

Пострадавшего Вичая Буасри сначала доставили в ближайшую больницу Thalang Hospital, после чего перевели в Vachira Hospital. Однако спасти его врачам не удалось.

Водитель мусоровоза заявил полицейским, что двигался в левом ряду вдоль обочины, когда почувствовал, что в заднюю часть кузова его грузовика врезалось другое транспортное средство. Полиция в настоящий момент выясняет, что помешало мотоциклисту избежать столкновения. Обвинений никому не предъявлено.