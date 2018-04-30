Мотоциклист погиб в столкновении с минивэном в Раваи

Полиция Пхукета расследует обстоятельства аварии в летальным исходом, произошедшей утром субботы, 28 апреля, на шоссе Wiset Rd. в Раваи.

30 Апреля 2018 09:26:39

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение о ДТП на Wiset Rd. около 7:20 утра субботы, 28 апреля. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили стоящий посреди проезжей части поврежденный минивэн с логотипом Prasan Paedinphol, а примерно в 30 м от него – лежащий на асфальте мотоцикл.

К моменту прибытия помощи водитель мотоцикла – 35-летний житель Пхукета Вират Леу-Рунгрот – был уже мертв. Шофер микроавтобуса – 36-летний Тханапат Сэнгкрат из Саку – дожидался полиции на месте событий. По словам очевидцев, после аварии господин Сэнгкрат пытался скрыться, но ему помешали другие люди.

По предварительной версии, мотоциклист выезжал на Wiset Rd. с одной из прилегающих улиц, и в этот момент его сбил двигавшийся в сторону кольца Чалонга микроавтобус.

Водителю минивэна грозит привлечение к ответственности по статье об опасном вождении, повлекшем за собой гибель человека. Расследование обстоятельств ДТП, впрочем, пока не завершено.