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Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом

Житель Срисунтхорна погиб в дорожной аварии, произошедшей ранним утром 2 мая на шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Мая 2019, 02:35 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП в районе магазина Thai Watsadu около 5:40 утра четверга, 2 мая. Согласно сообщению, на шоссе столкнулись мотоцикл и пассажирский микроавтобус. Мотоциклист – 55-летний Сомкиад Пунсават – скончался в больнице. Причиной смерти стала тяжелая травма головы.

Водитель микроавтобуса – 37-летний Супакорн Срисуван – рассказал полицейским, что двигался в сторону памятника героиням, когда его неожиданно подрезал перестроившийся вправо мотоцикл. По словам господина Срисуван, мотоциклист, видимо, планировал уйти в крайний правый для совершения разворота.

В настоящий момент неизвестно, был ли на голове мотоциклиста защитный шлем. О предъявлении обвинений водителю микроавтобуса полиция также ничего не сообщила.

 

 

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