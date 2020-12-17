Скутер Honda Click столкнулся с грузовым автомобилем на трассе 4027, идущей от памятнику Героиням через Паклок. Авария произошла утром 16 декабря в зоне проведения дорожных работ у автозаправки РТТ.

Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в столкновении с грузовиком в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб в столкновении с грузовиком в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант Понгпхипхат Кхачомпу из полиции Таланга получил сообщение об аварии около 8:00 утра.

На месте событий полицейский и спасатели обнаружили остановившийся на проезжей части грузовик Hino, под передним бампером которого лежал поврежденный скутер Honda Click. 26-летний мотоциклист Тхон Оынгсрикхам был без сознания, пульс у мужчины не прощупался.

Спасатели оперативно доставили мотоциклиста в больницу Thalang Hospital, но спасти его не удалось. В результате аварии он получил серьезную травму головы, которая, видимо, и стала фатальной.

36-летний водитель грузовика Чалэмсак Буньярат рассказа полицейским, что двигался от памятника Героиням вглубь Паклока. На подъезде к сужению дороги в зоне дорожных работ перед его грузовиком внезапно появился мотоцикл. Затормозить водитель не успел.

Обвинений господину Буньярату пока не предъявлено, отметил лейтенант Кхачомпу. При этом офицер добавил, что из-за дорожных работ на трассе в Паклоке выросла аварийность, особенно «в зонах для разворота и тех местах, где весь трафик движется по одной стороне проезжей части».

«Пожалуйста, водите аккуратно, особенно ночью, поскольку на дороге недостаточно освещения», – добавил лейтенант.













