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Мотоциклист погиб в столкновении с беременной буйволицей

Один мотоциклист погиб, а второй был госпитализирован с травмами после столкновения с буйволами на дороге у храма Wat Manik в Срисунторне.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Августа 2017 17:50:28

Два мотоциклиста не смогли разминуться с буйволами на дороге в Срисунторне.Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Два мотоциклиста не смогли разминуться с буйволами на дороге в Срисунторне.Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Двойная авария произошла около 2:30 утра недалеко от въезда в храм Wat Manik в центральной части Пхукета. Двое мужчин на мотоциклах Honda MSX и Honda Wave не смогли разминуться с вышедшим на дороге крупным рогатым скотом.

Находившийся за рулем Honda MSX 25-летний Апиват Нуварана скончался на месте. К моменту прибытия спасателей мужчина был еще жив, однако довезти его до больницы парамедики не успели. Позже в полиции Таланга сообщили, что мотоциклист «получил перелом шеи и множественные травмы по всему телу».

Полиция уточнила, что Апиват врезался в беременную буйволицу. По предварительным данным, животное получило переломы нескольких конечностей. Буйволицу уже осмотрели ветеринары, однако ее состояние они пока не прокомментировали.

Также в двойной аварии пострадал 27-летний Криангкрай Кэума, который также не смог разминуться с буйволом, но серьезных травм избежал. Мужчина рассказал полиции, что дорога была освещена слабо, и он не успел вовремя среагировать на животных, переходивших проезжую часть. Погибший Апиват Нуварана, согласно показания Криангкрая, ехал на мотоцикле следом за ним. О состоянии буйвола, с которым столкнулся, Криангкрай, информация отсутствует.

«Мы изучим обстоятельства происшествия и также поговорим с владельцем буйволов», – заявил капитан Эккачай Квуанван из полиции Таланга. Офицер не уточнил, могут ли кому-либо грозить обвинения.

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