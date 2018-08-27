Мотоциклист погиб в ночной аварии в Ко-Кэу

Мотоциклист на Honda CB500 врезался в пикап, припаркованный на обочине рядом с заправкой РТТ на Thepkasattri Rd. в Ко-Кэу.

27 Августа 2018 09:05:43

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП с летальным исходом около 4:15 утра субботы, 25 августа. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили лежащий на проезжей части мотоцикл, рядом с которым находилось тело водителя – 24-летнего Нитата Хопхона. Неподалеку на обочине стоял пикап Isuzu с поврежденной задней частью кузова. Водитель пикапа Порнчай Сутипрапха дожидался полицейских рядом со своим транспортным средством.

Согласно предварительной версии событий, Нитат Хопхон направлялся в сторону Пхукет-Тауна и врезался в пикап, припаркованный на обочине. Порнчай Сутипрапха указал, что остановился рядом с заправкой, поскольку его пассажиру нужно было заглянуть в магазин.

В полиции полагают, что авария произошла по вине мотоциклиста. Впрочем, расследование еще не завершено.