Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком

Престарелый житель тамбона Чернг-Талей погиб в дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне в районе полудня 22 июня. В момент аварии мотоциклист находился на полосе встречного движения.

23 Июня 2021, 05:33 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант полиции Таланга Чанита Бунйануват получила сообщение о ДТП в районе автозаправки РТТ на Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне в 12:40 дня 22 июня.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный мотоцикл Honda Wave и тело 79-летнего Прасонга Сэджиу. В ходе аварии мужчина получил летальные раны головы и груди, а также тяжело повредил ноги. Труп доставили в морг больницы Thalang Hospital.

По словам очевидцев, мотоциклист начал движение от магазина SuperCheap, находящегося напротив автозаправки на другой стороне дороги. Отъехав от магазина, он пересек проезжую часть, затем преодолел центральную разделительную линию и на встречной полосе попал под колеса грузовика с прицепом.

Сам грузовик место аварии покинул. Однако, пока полицейские вели опрос свидетелей на месте событий, водитель автомобиля Апиром Интхонг доехал до полицейского участка Таланга и сообщил там о ДТП.

В настоящий момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, проверяя изложенную очевидцами версию событий. Обвинений водителю грузовика пока не предъявлено.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Незаконные постройки на пляже Лайан вновь обещают снести
Минздрав Пхукета рассказал о шестой жертве коронавируса на острове
Часть Кату останется без электричества 23 июня
Ресторанам Пхукета разрешили подавать спиртное
Рыболовецкое судно осталось без топлива во время промысла в заливе Пханг-Нга
На Пхукетском рынке обнаружили выставленных на продажу акул
Продуктовый рынок у ТЦ Robinson возобновил работу
На Пхукете началась запись на прививку для иностранцев без ворк-пермитов
На пляже Банг-Тао спасли раненого кашалота
Новый Provincial Hall обещают закончить к сентябрю
Премьер-министр Таиланда проверит готовность Пхукета к открытию для туристов
Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете
На Пхукете изъяли 2 кг кристаллического метамфетамина
В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с одиноким рыбаком
Часть Патонга останется без электричества 15 июня

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 