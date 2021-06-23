Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком

Престарелый житель тамбона Чернг-Талей погиб в дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне в районе полудня 22 июня. В момент аварии мотоциклист находился на полосе встречного движения.

Лейтенант полиции Таланга Чанита Бунйануват получила сообщение о ДТП в районе автозаправки РТТ на Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне в 12:40 дня 22 июня.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный мотоцикл Honda Wave и тело 79-летнего Прасонга Сэджиу. В ходе аварии мужчина получил летальные раны головы и груди, а также тяжело повредил ноги. Труп доставили в морг больницы Thalang Hospital.

По словам очевидцев, мотоциклист начал движение от магазина SuperCheap, находящегося напротив автозаправки на другой стороне дороги. Отъехав от магазина, он пересек проезжую часть, затем преодолел центральную разделительную линию и на встречной полосе попал под колеса грузовика с прицепом.

Сам грузовик место аварии покинул. Однако, пока полицейские вели опрос свидетелей на месте событий, водитель автомобиля Апиром Интхонг доехал до полицейского участка Таланга и сообщил там о ДТП.

В настоящий момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, проверяя изложенную очевидцами версию событий. Обвинений водителю грузовика пока не предъявлено.