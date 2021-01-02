Мотоциклист погиб в ДТП в новогоднюю ночь

Как следует из сегодняшнего отчета пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM-Phuket), 54-летний Касемсан Кампхан погиб в результате аварии на Chao Fa West Rd. около 00:12 пятницы, 1 января.
Мужчина на мотоцикле дожидался возможности повернуть с Chao Fa West Rd. на Kwang Rd., когда его сзади сбил пикап. Мотоциклиста доставили в Vachira Phuket Hospital, но спасти его жизнь не удалось.
Анализ крови водителя пикапа зафиксировал значительное превышение разрешенного уровня алкоголя (262 единицы при лимите в 50 единиц).
Также 1 января на Пхукете были зафиксированы еще шесть дорожных аварий, в которых пострадали шесть человек (четыре мужчины и две женщины).
Всего в ДТП в Таиланде 1 января погибли 100 человек, пострадали свыше 4,5 тыс. Наибольший уровень смертности (по пять случаев) был зафиксирован в провинциях Сурин и Накхон-Саван.