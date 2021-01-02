Мотоциклист погиб в ДТП в новогоднюю ночь

Властям Пхукета не удалось удержать нулевой показатель смертности в результате дорожных аварий в новогодние семь дней опасности. Первый случай ДТП с летальным исходом был зафиксирован сразу после полуночи 1 января.

Новости Пхукета

2 Января 2021, 11:42 AM

Мотоциклист погиб в аварии на перекрестке Chao Fa West Rd. и Kwang Rd.