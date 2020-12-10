Мотоциклист погиб в аварии в Таланге

Гражданин Таиланда погиб в мотоциклетной аварии, произошедшей утром 9 декабря на дороге, ведущей от поселка Пру-Сам-Пхран к Thepkrasattri Rd. Согласно основной версии, мужчина не справился с управлением при прохождении поворота.

Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант Тхитиват Асасин из полиции Таланга получил сообщение о ДТП в районе 7:00 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили вылетевший с проезжей части мотоцикл Honda CB 150R и тело мотоциклиста, 28-летнего Аккхадета Иннынга. На голове мужчины был защитный шлем, но это его не спасло. Мотоциклист умер от перелома шеи.

Опросив очевидцев и местных жителей, полицейские пришли к выводу, что господин Иннынг не справился с прохождением поворота на большой скорости, в результате чего его мотоцикл вылетел с проезжей части и врезался в бетонный столб. Согласно официальному заключению полиции, другие транспортные средства в ДТП замешаны не были.

«Тело погибшего доставили в Thalang Hospital. С его родственниками я уже связался», – добавил лейтенант Асасин.