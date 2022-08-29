Мотоциклист погиб в аварии в районе Сапан-Хина

Полиция выясняет обстоятельства смерти 19-летнего жителя Вичита, погибшего в дорожной аварии у моста Thepsrisin Bridge ночью 29 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Августа 2022, 12:51 PM

Мотоциклист погиб в дорожной аварии у моста Thepsrisin Bridge. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП на дороге Thepsrisin Rd., ведущей из Сапан-Хина к Sakdidet Rd. и Chao Fa East Rd., поступило в правоохранительные органы в 1:50 ночи. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили тело Анавина Арипонга, умершего от травмы головы. Труп лежал около мачты электропередач, в которую врезался мотоцикл молодого человека.

Само транспортное средство – малокубатурный спортбайк Yamaha R-15 – находилось примерно в 10 м дальше по дороге. При осмотре полицейские отметили повреждения как на мотоцикле, так и на столбе, с которым он столкнулся.

Согласно предварительной версии полиции, господин Арипонг двигался в западном направлении со стороны Сапан-Хина и в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего мотоцикл вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач. Полиция не указала, был ли на голове мотоциклиста защитный шлем.

Господин Арипонг стал восьмым человеком, погибшим в результате ДТП на Пхукете с начала августа. Всего за неполные восемь месяцев 2022 года на острове погибли в авариях 60 человек, более 10,8 тыс. получили травмы.