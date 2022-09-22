Мотоциклист погиб при столкновении с припаркованной фурой

Полиция Пхукет-Тауна пытается установить личность мотоциклиста, погибшего в ночной аварии на Bypass Rd. в четверг, 22 сентября. Мотоцикл Honda Wave, которым управлял мужчина, врезался в фуру, припаркованную на обочине шоссе.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Киатджорн Амлой из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение об аварии у автозаправки РТТ на западной стороне Bypass Rd. около 2:20 ночи четверга, 22 сентября.

На месте событий полицейские обнаружили припаркованный на обочине тягач UD Quester с груженым полуприцепом и разбитый мотоцикл Honda Wave, врезавшийся в заднюю частью фуры. Рядом с байком находилось тело мужчины, получившего тяжелую травму головы и не подававшего признаков жизни. Спасти его не удалось.

Один из очевидцев рассказал полицейским, что мотоцикл на высокой скорости двигался в сторону Ко-Кэу и просто врезался в фуру, стоявшую на обочине с выключенными габаритными огнями.

В момент ДТП в кабине тягача, принадлежащего, судя по надписям, компании 786 Transport Company, находились два человека – предполагаемый водитель Сина Пайрот и женщина, которую полицейские назвали его «подругой». Оба дали показания, однако их суть полицейские не раскрыли.

Личность погибшего мотоциклиста оперативно установить не удалось. Ни в карманах его одежды, ни в рюкзаке никаких документов не было. Найденный на месте событий телефон оказался разбит.

Тело мотоциклиста было доставлено в морг больницы Vachira Phuket Hospital. Полиция ищет родственников погибшего. При этом его мотоцикл, если судить по номерным знакам, был зарегистрирован в провинции Транг.

После гибели неустановленного мотоциклиста количество смертей в ДТП на Пхукете с начала этого года превысило показатель всех 12 месяцев предыдущего года (согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда). Количество лиц, получивших травмы, потребовавшие госпитализации, составляет примерно 12 тыс. против 13 тыс. за весь прошлый год.