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Мотоциклист погиб при развороте на пхукетском шоссе

Водитель мотоцикла погиб в результате дорожной аварии, произошедшей на шоссе Thepkrasattri Rd. в Срисутхорне вечером 20 ноября. Мужчина пытался выполнить разворот и был сбит двигавшимся во встречном направлении автомобилем.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Ноября 2022, 06:14 PM
Мотоциклист погиб при выполнении разворота на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Таланга

Мотоциклист погиб при выполнении разворота на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Таланга

Мотоциклист погиб при выполнении разворота на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Таланга

Мотоциклист погиб при выполнении разворота на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Таланга

Мотоциклист погиб при выполнении разворота на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Таланга

Мотоциклист погиб при выполнении разворота на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Таланга

Как рассказал подполковник Санит Нуконг из полиции Таланга, авария произошла в выделенной зоне для разворота у поселка Sinsuk Thani и офиса Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге.

Зона U-Turn там оборудована так же, как у большинство других на Thepkrasattri Rd., то есть представляет собой разрыв в разделительной полосе с выделенными «карманами» для планирующего разворот транспорта. При выполнении разворота водителям приходится сначала перестраиваться на шоссе в крайний правый ряд, а затем медленно пересекать несколько полос встречного движения.

Именно этот маневр выполнял 54-летний Пхон Напапонг на мотоцикле Suzuki, когда был сбит двигавшимся в сторону Памятника Героиням легковым автомобилем Toyota с красными номерными знаками. Мужчину доставили в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Полиция не назвала имени водителя легкового автомобиля и ничего не сказала о том, кого считает виновным в ДТП. При этом в распоряжении следователей есть записи с камер видеонаблюдения, заснявших момент аварии.

В опубликованных в соцсетях сообщениях об аварии говорится, что она произошла в месте, известном своей высокой аварийностью. «Новости Пхукета» согласны с такой оценкой, но должны добавить, что эта зона для разворота по устройству не отличается от других на Thepkrasattri Rd. При этом ближайший светофор для безопасного выполнения разворота к северу от этой точки находится почти в 2 км от нее. На юге светофора для безопасного выполнения маневра просто нет – там уже находится кольцевая развязка у Памятника Героиням.

 

 

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