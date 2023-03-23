Мотоциклист погиб под колесами грузовика в Раваи

Престарелый тайский мотоциклист скончался в результате аварии на пляжной дороге в Раваи. По не названной пока причине мужчина упал под грузовой автомобиль, который раздавил ему голову задними колесами. Мотоциклист скончался мгновенно.

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Авария на пляжной дороге в Раваи произошла в районе 10:40 утра четверга, 23 марта, сообщила связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center. По состоянию на 17:00 эта публикация – единственный источник информации о ДТП, однако в ней лишь подтверждается факт происшествия. О том, почему 61-летний господин Чонгчай упал под грузовик, ничего неизвестно.

Страница Phuket Info Center опубликовала запись с камеры уличного наблюдения, на которой видно как мотоциклист едет за черным пикапом, а затем просто падает на бок и попадает под задние колеса двигающегося во встречном направлении грузового автомобиля. Непосредственно в сам момент падения мужчина закрыт от объектива пикапом.

Фото с места событий опубликовали многие Facebook-страницы новостного профиля и не только. В частности, снимки с места событий опубликовал у себя спасатель Ruamjai Foundation, зарегистрированный на фейсбук как Бэнк Понгпан Накванит.

Он уточнил, что грузовик в буквальном смысле раздавил голову престарелого уроженца провинции Сонгкхла. На фотографиях, имеющихся в распоряжении редакции, видно, что спасатель не преувеличивал. Мужчина не имел никаких шансов выжить даже в мотошлеме.