Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мотоциклист погиб под колесами грузовика в Раваи

Престарелый тайский мотоциклист скончался в результате аварии на пляжной дороге в Раваи. По не названной пока причине мужчина упал под грузовой автомобиль, который раздавил ему голову задними колесами. Мотоциклист скончался мгновенно.

Новости Пхукета

23 Марта 2023, 05:11 PM
Мотоциклист погиб в Раваи утром 23 марта. Фото: Phuket Info Center

Мотоциклист погиб в Раваи утром 23 марта. Фото: Phuket Info Center

Мотоциклист погиб в Раваи утром 23 марта. Фото: Phuket Info Center

Мотоциклист погиб в Раваи утром 23 марта. Фото: Phuket Info Center

Мотоциклист погиб в Раваи утром 23 марта. Фото: Bank Pongpan Nakwanit / Ruamjai Rescue Service

Мотоциклист погиб в Раваи утром 23 марта. Фото: Bank Pongpan Nakwanit / Ruamjai Rescue Service

Авария на пляжной дороге в Раваи произошла в районе 10:40 утра четверга, 23 марта, сообщила связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center. По состоянию на 17:00 эта публикация – единственный источник информации о ДТП, однако в ней лишь подтверждается факт происшествия. О том, почему 61-летний господин Чонгчай упал под грузовик, ничего неизвестно.

Страница Phuket Info Center опубликовала запись с камеры уличного наблюдения, на которой видно как мотоциклист едет за черным пикапом, а затем просто падает на бок и попадает под задние колеса двигающегося во встречном направлении грузового автомобиля. Непосредственно в сам момент падения мужчина закрыт от объектива пикапом.

Фото с места событий опубликовали многие Facebook-страницы новостного профиля и не только. В частности, снимки с места событий опубликовал у себя спасатель Ruamjai Foundation, зарегистрированный на фейсбук как Бэнк Понгпан Накванит.

Он уточнил, что грузовик в буквальном смысле раздавил голову престарелого уроженца провинции Сонгкхла. На фотографиях, имеющихся в распоряжении редакции, видно, что спасатель не преувеличивал. Мужчина не имел никаких шансов выжить даже в мотошлеме. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Перебои с водой ожидаются завтра на мысе Панва
У мусульман Пхукета начался священный месяц Рамадан
У туристического автобуса отказали тормоза на спуске с холма
Танкер протаранил рыболовецкую лодку в Сиамском заливе
Туристы из России потерялись в джунглях на севере Пхукета
На Пхукете начали использовать труд заключенных на чистке водоотводов
Выборы в Таиланде назначили на 14 мая
Мотоциклист получил тяжелые травмы, а его пассажирка погибла аварии на трассе Камала-Патонг
Россиянин арестован на Пхангане за просрочку визы на два с половиной года
В рамках операции Defeat Andaman изъяли 96 единиц оружия
Моряки ВМФ Таиланда провели ночную эвакуацию пациента с судна в море
Два человека погибли от отравления мечехвостами в Трате
Скрывшегося с места ДТП водителя нашли и будут судить по уголовному делу
Туристов не будут штрафовать за езду на прокатных аквабайках без прав
Генерал Чан-Оча распустил парламент в преддверии выборов

 

SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 