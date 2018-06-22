Мотоциклист погиб на выезде из тоннеля в Ко-Кэу

Уроженец Накхон-Сри-Тхамарата погиб в дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. во второй половине дня 21 июня.

22 Июня 2018 10:10:42

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП на выезде из тоннеля Bang Khu Underpass в Ко-Кэу около 15:00 четверга, 21 июня. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на месте событий поврежденный малокубатурный мотоцикл, а в 15 м от него – тело 43-летнего Чупчая Джанкэу из провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Тело погибшего мотоциклиста было доставлено в больницу Vachira Hospital.

Авария произошла в зоне, контролируемой камерами уличного видеонаблюдения. На записи видно, как Чупчай Джанкэу выезжает из тоннеля, но по неустановленной причине не вписывается в поворот и врезается в бетонное ограждение, отделяющее выезд из тоннеля от полосы встречного движения. В момент столкновения с головы мотоциклиста слетает защитный шлем.

Лейтенант Випаван Ваттанайонгтхон из полиции Пхукет-Тауна подтвердил, что правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств аварии.

Напомним, все три пхукетских тоннеля закрыты для движения двухколесного транспорта, въезд в них на мотоциклах запрещен.