Мотоциклист погиб на главном шоссе Пхукета

Житель Пхукета погиб в мотоциклетной аварии ранним утром 31 декабря. Мужчина на скутере Honda Click врезался сзади в планировавшую остановиться на обочине фуру и скончался на месте. На фотографиях с места событий мотоциклист лежит на асфальте с непокрытой головой, нигде рядом шлема также не видно.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Декабря 2022, 12:02 PM

Скутер врезался в планировавшую остановиться на обочину фуру ритейлера Makro. Грузовик вез товары в магазин в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб