Мотоциклист погиб на главном шоссе Пхукета

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в районе поворота на аэропорт примерно в 4:10 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили стоящий у обочины тягач с полуприцепом и застрявший в заднем бампере фуры скутер Honda Click. Рядом с байком лежало тело 32-летнего мотоциклиста Сараюта Тамчу, скончавшегося от травмы головы.
Управлявший фурой 43-летний Наронг Чайбан рассказал полицейским, что завершал рейс по доставке товаров со склада Makro в Бангкоке в магазин этой сети в Таланге. На финальном отрезке пути он решил сделать остановку и начал сбрасывать скорость. В этот момент в заднюю часть его транспортного средства врезался скутер.
В кабине с господином Чайбаном находилась его супруга. Также полиция взяла показания у не названного свидетеля, который сообщил, что скутер двигался с высокой скоростью и просто врезался в фуру, когда она сбрасывала скорость.
Господин Тамчу стал первым человеком, погибшим в ДТП на Пхукете в рамках «Семи дней опасности», недельного периода повышенной аварийности на дорогах и усиленного контроля за трафиком со стороны полиции и гражданских ведомств.
Полиция ничего не сообщила о том, будет ли господин Тамчу проверен на содержание алкоголя и наркотиков крови в рамках предусмотренной законом медицинской экспертизы. После аварии труп был доставлен в больницу Thalang Hospital.