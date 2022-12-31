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Мотоциклист погиб на главном шоссе Пхукета

Житель Пхукета погиб в мотоциклетной аварии ранним утром 31 декабря. Мужчина на скутере Honda Click врезался сзади в планировавшую остановиться на обочине фуру и скончался на месте. На фотографиях с места событий мотоциклист лежит на асфальте с непокрытой головой, нигде рядом шлема также не видно.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Декабря 2022, 12:02 PM
Скутер врезался в планировавшую остановиться на обочину фуру ритейлера Makro. Грузовик вез товары в магазин в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скутер врезался в планировавшую остановиться на обочину фуру ритейлера Makro. Грузовик вез товары в магазин в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в районе поворота на аэропорт примерно в 4:10 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили стоящий у обочины тягач с полуприцепом и застрявший в заднем бампере фуры скутер Honda Click. Рядом с байком лежало тело 32-летнего мотоциклиста Сараюта Тамчу, скончавшегося от травмы головы.

Управлявший фурой 43-летний Наронг Чайбан рассказал полицейским, что завершал рейс по доставке товаров со склада Makro в Бангкоке в магазин этой сети в Таланге. На финальном отрезке пути он решил сделать остановку и начал сбрасывать скорость. В этот момент в заднюю часть его транспортного средства врезался скутер.

В кабине с господином Чайбаном находилась его супруга. Также полиция взяла показания у не названного свидетеля, который сообщил, что скутер двигался с высокой скоростью и просто врезался в фуру, когда она сбрасывала скорость.

Господин Тамчу стал первым человеком, погибшим в ДТП на Пхукете в рамках «Семи дней опасности», недельного периода повышенной аварийности на дорогах и усиленного контроля за трафиком со стороны полиции и гражданских ведомств.

Полиция ничего не сообщила о том, будет ли господин Тамчу проверен на содержание алкоголя и наркотиков крови в рамках предусмотренной законом медицинской экспертизы. После аварии труп был доставлен в больницу Thalang Hospital. 

 

 

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