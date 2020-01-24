Мотоциклист и его пассажирка погибли в аварии на шоссе в Май-Кхао

Два человека погибли в результате дорожной аварии в Май-Кхао в четверг, 23 января. Скутер Honda ADV 150 с мужчиной и женщиной вылетел на разделительную линию, где столкнулся с дорожным знаком и деревом. Мотоциклист и пассажирка погибли мгновенно.

Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист и его пассажирка погибли в аварии на Thepkrsattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист и его пассажирка погибли в аварии на Thepkrsattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист и его пассажирка погибли в аварии на Thepkrsattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Аккарапхон Сивилай из полицейского участка Тха-Чат-Чай получил сообщение об аварии на Thepkrsattri Rd. в 13:50 четверга, 23 января. Согласно поступившей в полицию информации, ДТП произошло в районе поселка Банг-Дук к северу от поворота на пхукетский аэропорт.

Прибывший на место событий наряд обнаружил разорванный на части скутер Honda ADV 150 и тела двух погибших – 35-летнего мотоциклиста Рачота Сэнгвана и его 25-летней пассажирки Джираван Наулкао. Несмотря на наличие у обоих защитных шлемов, выжить им не удалось.

Как пояснил капитан Сивилай, момент аварии засняла камера уличного видеонаблюдения. На записи, по словам офицера, видно, как скутер с высокой скоростью движется по правой полосе и в какой-то момент вылетает на разделительную, врезаясь в дорожный знак, а затем в дерево.

«Никаких других факторов аварии не было. Рядом с ними не было ни одного транспортного средства, на дороге тоже ничего не лежало. Мне остается лишь предположить, что господин Сэнгван просто потерял управление», – заявил капитан Сивилай.