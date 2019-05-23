Мотоциклист и его пассажир арестованы за нападение на скорую помощь

Полиция арестовала двух уроженцев Транга, напавших на скорую помощь на пхукетском шоссе 20 мая. В ходе нападения один из них при помощь топора разбил микроавтобусу парамедиков боковое и заднее стекла.

23 Мая 2019, 01:43 PM

Фото: Kaew Detnarong / Facebook

Сообщение о нападении на автомобиль скорой помощи поступило в полицейский участок Вичита в первой половине дня 20 мая. Заявление в полицию подал местный юрист Детнаронг Сонгсэнг, в свободное время работающий водителем-волонтером в одной из организаций местных спасателей. О происшествии он также написал на своей странице в Facebook.

Господин Сонгсэнг рассказал, что инцидент начался на выезде из тоннеля у Central Festival, где микроавтобус парамедиков и мотоцикл с двумя мужчинами одновременно попытались перестроиться в одну и ту же полосу. Водитель скорой помощи посигналил находившимся на мотоцикле мужчинам, что спровоцировало у тех вспышку ярости.

Мотоциклист бросился в погоню, в ходе которой его пассажир нанес несколько ударов топором по стеклам микроавтобуса. При этом, если верить кадрам с видеорегистратора, мотоциклист и пассажир успели поменяться местами во время преследования. Вооружены оказались оба из них.

«Они продолжали преследовать меня, пока не увидели впереди сотрудника дорожной полиции. Тогда водитель мотоцикла затормозил, развернулся и скрылся в южном направлении», – рассказал господин Сонгсэнг.

Сегодня, 23 мая, заместитель начальника полиции Таланга подполковник Сермпан Сириконг подтвердил «Новостями Пхукета», что и мотоциклист, и его пассажир были арестованы по горячим следам на основании выданного после инцидента судебного ордера.

Мужчин, оказавшись уроженцами провинции Транг, задержали в съемном жилье в Таланге. Имен подозреваемых подполковник Сириконг не назвал, но указал, что при осмотре их жилья полицейские обнаружили патроны для огнестрельного оружия (само оружие найдено не было).

Дело против арестованных было возбуждено по статьям о причинении вреда собственности (статья 358 УК Таиланда) и угрозах (статья 392). Максимальное наказание по статье 358 – до трех лет тюрьмы и/или 6 тыс. бат штрафа, наказание по статье 392 – до месяца тюрьмы и/или 1 тыс. бат штрафа.

«Мы продолжаем допрашивать арестованных, поскольку есть основания полагать, что они замешаны в наркотических делах», – заявил подполковник Сириконг.