Мотоциклист госпитализирован с травмой шеи после ДТП в Чалонге

Неназванный гражданин Таиланда был госпитализирован с травмами шеи и спины после дорожной аварии на Patak Rd. в Чалонге.

Новости Пхукета

Спасатели Pearl Center получили вызов на ДТП у магазина Global House на Patak Rd. в Чалонге около 14:43 дня 11 июля. Согласно поступившей информации, скутер и автомобиль столкнулись в выделенной зоне для разворота, следует из отчета административной организации Пхукета (Phuket OrBorJor, PPAO).

На месте событий спасатели обнаружили получившего травмы шеи и спины гражданина Таиланда, управлявшего мотоциклом. Мужчину доставили в больницу Dibuk Hospital. Для безопасности во время транспортировке мужчину везли на скорой помощи с корсетом на шее.

Спасатели ничего не сказали ни о водителе автомобиля, ни об обстоятельствах ДТП. На фото с места событий видно, что скутер столкнулся с легковым автомобилем Toyota в зоне разворота. При столкновении у машины оторвало часть переднего бампера.

На фото видно, что транспортные средства находятся в по разные с стороны разделительной линии. Байк лежит на средней из полос для движения в сторону кольца Чалонга, автомобиль – также на средней полосе, но ведущей к пляжам Карон и Ката. При этом оторванный передний бампер машины и эмблема Toyota с радиаторной решетки находятся на той же полосе, что и байк.