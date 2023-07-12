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Мотоциклист госпитализирован с травмой шеи после ДТП в Чалонге

Неназванный гражданин Таиланда был госпитализирован с травмами шеи и спины после дорожной аварии на Patak Rd. в Чалонге.

Новости Пхукета

12 Июля 2023, 07:55 PM
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чалонге в середине дня 11 июля. Фото: РРАО

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чалонге в середине дня 11 июля. Фото: РРАО

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чалонге в середине дня 11 июля. Фото: РРАО

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чалонге в середине дня 11 июля. Фото: РРАО

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чалонге в середине дня 11 июля. Фото: РРАО

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чалонге в середине дня 11 июля. Фото: РРАО

Спасатели Pearl Center получили вызов на ДТП у магазина Global House на Patak Rd. в Чалонге около 14:43 дня 11 июля. Согласно поступившей информации, скутер и автомобиль столкнулись в выделенной зоне для разворота, следует из отчета административной организации Пхукета (Phuket OrBorJor, PPAO).

На месте событий спасатели обнаружили получившего травмы шеи и спины гражданина Таиланда, управлявшего мотоциклом. Мужчину доставили в больницу Dibuk Hospital. Для безопасности во время транспортировке мужчину везли на скорой помощи с корсетом на шее. 

Спасатели ничего не сказали ни о водителе автомобиля, ни об обстоятельствах ДТП. На фото с места событий видно, что скутер столкнулся с легковым автомобилем Toyota в зоне разворота. При столкновении у машины оторвало часть переднего бампера.

На фото видно, что транспортные средства находятся в по разные с стороны разделительной линии. Байк лежит на средней из полос для движения в сторону кольца Чалонга, автомобиль – также на средней полосе, но ведущей к пляжам Карон и Ката. При этом оторванный передний бампер машины и эмблема Toyota с радиаторной решетки находятся на той же полосе, что и байк. 

 

 

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