Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта

Как следует из полицейского отчета о происшествии, инцидент произошел у мотомастерской на улице Soi Wanij 2 около 10:30 утра.
Жительница рассады Сирират Сингчай заметила неисправность аккумулятора своего мотоцикла с тележкой (саленга) и привезла его на ремонт. Однако почти сразу после того, как госпожа Сингчай припарковала мотоцикл, из отсека для аккумулятора пошел дым, потом появились языки пламени, а следом огонь охватил все транспортное средство.
Пожарная служба муниципалитета Рассады и полиция были вызваны на место происшествия, но к моменту их прибытия местные жители уже справились с огнем при помощи ручных огнетушителей.
Ущерб, нанесенный транспортному средству, полицейские предварительно оценили в 15 тыс. бат, что примерно соответствует общей стоимости подержанного мотоцикла Honda Wave с тележкой, аналогичного тому, которого лишилась госпожа Сингчай.