Мотоцикл застрял на грунтовке, ведущей через холмы из Чалонга в Патонг

Неназванный иностранец решил проверить проходимость грунтовой дороги через холмы из Чалонга в Патонг на мотоцикле и был вынужден признать поражение: новенький скутер с красными номерами безнадежно застрял в одной из расщелин на подъеме. Выручать путешественники отправились сотрудники полиции Чалонга, из публикации которых и стало известно об инциденте.

Новости Пхукета

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

«Полиция Чалонга рада служить людям и не боится трудностей, но некоторая работа все-таки заставляет попотеть», – написал участок на своей странице в Facebook во вторник, 21 ноября.

Из сообщения следует, что в районе 11:00 утра 19 ноября в полицию поступило сообщение о мотоцикле, застрявшем на грунтовой дороге, ведущей от водохранилища Кхлонг-Кратха до Патонга через холмы.

В прошлом году власти решили превратить дорогу в полноценное шоссе и начали соответствующие работы: срезали некоторые склоны, разровняли и расширили проезжую часть, уложили покрытие. В марте маршрут был открыт для ограниченного движения.

Однако как показала сентябрьская инспекция партии Move Forward, за сезон дождей дорога пришла в полную негодность. Покрытие и песчаная подушка покрылись глубокими трещинами, в одной из которых и застрял мотоцикл 19 ноября.

На место событий выехал наряд патрульных из двух человек. Последний этап пути до места событий полицейским пришлось преодолевать пешком. Затем при поддержке владельца байка и некого местного жителя полицейские вытянули скутер из трещины и аккуратно выкатили на дорогу. Один из двух сотрудников полиции в течение всей операции был в бронежилете, но ему поручили рулить байком, а не толкать его.

В первой половине ноября один из сотрудников «Новостей Пхукета» сам отправлялся проверить заявление Move Forward о том, что дорога Чалонг-Патонг пришла в полную негодность. Хотя для экспедиции был взят полноприводный пикап, от затеи было решено отказаться после пары сотен метров подъема по грунтовке. Даже для подготовленной машины дорога оказалась в слишком плохом состоянии.