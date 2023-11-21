Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мотоцикл застрял на грунтовке, ведущей через холмы из Чалонга в Патонг

Неназванный иностранец решил проверить проходимость грунтовой дороги через холмы из Чалонга в Патонг на мотоцикле и был вынужден признать поражение: новенький скутер с красными номерами безнадежно застрял в одной из расщелин на подъеме. Выручать путешественники отправились сотрудники полиции Чалонга, из публикации которых и стало известно об инциденте.

Новости Пхукета

22 Ноября 2023, 09:00 AM
Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

Иностранец на скутере решил проверить состояние дороги, ведущей из Чалонга в Патонг напрямую через холмы. Фото: Chalong Police

«Полиция Чалонга рада служить людям и не боится трудностей, но некоторая работа все-таки заставляет попотеть», – написал участок на своей странице в Facebook во вторник, 21 ноября.

Из сообщения следует, что в районе 11:00 утра 19 ноября в полицию поступило сообщение о мотоцикле, застрявшем на грунтовой дороге, ведущей от водохранилища Кхлонг-Кратха до Патонга через холмы.

В прошлом году власти решили превратить дорогу в полноценное шоссе и начали соответствующие работы: срезали некоторые склоны, разровняли и расширили проезжую часть, уложили покрытие. В марте маршрут был открыт для ограниченного движения.

Однако как показала сентябрьская инспекция партии Move Forward, за сезон дождей дорога пришла в полную негодность. Покрытие и песчаная подушка покрылись глубокими трещинами, в одной из которых и застрял мотоцикл 19 ноября.

На место событий выехал наряд патрульных из двух человек. Последний этап пути до места событий полицейским пришлось преодолевать пешком. Затем при поддержке владельца байка и некого местного жителя полицейские вытянули скутер из трещины и аккуратно выкатили на дорогу. Один из двух сотрудников полиции в течение всей операции был в бронежилете, но ему поручили рулить байком, а не толкать его.

В первой половине ноября один из сотрудников «Новостей Пхукета» сам отправлялся проверить заявление Move Forward о том, что дорога Чалонг-Патонг пришла в полную негодность. Хотя для экспедиции был взят полноприводный пикап, от затеи было решено отказаться после пары сотен метров подъема по грунтовке. Даже для подготовленной машины дорога оказалась в слишком плохом состоянии.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Продавца трамадола арестовали на Бангла-Роуд
Автомобиль загорелся на улице в Чалонге
По делу о стрельбе в Патонге предъявлены обвинения девяти участникам
Чалонг, Банг-Тао и Героини частично останутся сегодня без света
Власти Таиланда обсуждают 90-дневный безвиз для туристов из Европы
Салон массажа загорелся в Рассаде
Водителя с поддельными номерами арестовали, когда он решил сходить в полиции в туалет
Пять человек арестованы при проверке каннабис-шопов в Патонге
Нелегальные лесозаготовки обнаружены на Пхукете
Три человека пострадали при стрельбе в Патонге
Студент спрыгнул с моста Сарасин
Бывшего мэра Чалонга вызвали в полицию в связи с делом о его рынке Suk Samran
Лонгтейл затонул у Бамбукового острова на Пхи-Пхи
С пляжа Ката убрали установленные вне выделенных зон лежаки
Полиция напоминает о штрафах и тюрьме за стритрейсинг

 

The Pavilions Phuket
So Origin Bangtao Beach
Thai Residential

 