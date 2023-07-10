Мотоцикл вылетел с дороги на холме в джунглях

Два человека пострадали в аварии на узкой бетонной дороге в джунглях у «тигриного храма» Pun Thao Kong Shrine на холме Кхао-Патонг во второй половине дня 10 июля. Скутер, на котором находились мужчина и женщина, прокатился несколько десятков метров вниз по склону, после чего остановился, врезавшись в дерево. Мэр Патонга заявил, что муниципалитет давно хочет привести дорогу в порядок, но проект пока не согласован.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга получила сообщение об инциденте на безымянной дороге за храмом Pun Thao Kong Shrine около 14:00 понедельника, 10 июня. На место событий с полицейскими отправились спасатели Kusoldharm Foundation и других аналогичных служб, а также медики из больницы Patong Hospital.

Более часа потребовалось специалистам на то, чтобы поднять по склону двух пострадавших – 36-летнего мужчину Вуттисака Путтисана и его пассажирку Сиянграк Пимбук.

У господина Путтисана был подтвержден перелом ребра, женщина получила травму головы. Обоих пострадавших доставили в больницу Patong Hospital для оказания медицинской помощи. Разбитый скутер Honda Click с пхукетскими номерами также подняли на дорогу.

Мэр Патонга Чалермсак Манисри отметил, что муниципалитет знает об опасности дороги за храмом и подал в соответствующие инстанции запрос на то, чтобы сделать ее более пригодной для транспорта (к примеру, установить ограждения вдоль проезжей части). Запрос пока одобрен не был, отметил господин Манисри.