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Мотоцикл врезался в автобус при посадке пассажира на шоссе

Престарелый житель Пхукета был госпитализирован с тяжелой травмой после того, как в него врезался скутер Honda PCX, когда он садился в автобус-сонгтэу на Thepkrasattri Rd. утром 6 июля. Управлявшая байком 25-летняя женщина получила легкую травму головы, но у 73-летнего мужчина обширная открытая рана ноги. В момент аварии в салоне сонгтэу находились не менее десятка школьников, но из них никто не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Июля 2023, 10:56 AM
Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый житель Пхукета получил тяжелую травму ноги в результате ДТП у Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга и спасатели получили сообщение о ДТП к северу от Памятника Героиням около 6:00 утра 6 июля. На месте событий они обнаружили стоящий у обочины автобус-сонгтэу синего цвета, на задней площадке которого лежал 73-летний Анек Амнуайчокчай. Мужчине оказали первую помощь после чего доставили в больницу Thalang Hospital.

Туда же отвезли получившую легкую травму головы 25-летнюю мусульманку Фадию Муно, которая на своем скутере Honda PCX врезалась в автобус сзади, когда в него садился господин Амнуайчокчай. В документах женщины прямо говорится, что она имеет звание младшего лейтенанта, но без указания места службы.

Водитель сонгтэу Син Ситтисак рассказал полиции, что выполнял рейс из Пхукет-Тауна и у поворота к школе Kajonkiet Thalang увидел на обочине господина Амнуайчокчая, жестом просившего водителя остановиться. Когда мужчина забирался в автобус, в транспортное средство сзади врезался синий скутер Honda PCX последней модели, которым управляла лейтенант Муно.

На фото с места событий видно, что у байка красные номера, свидетельствующие о том, что он был куплен недавно и еще не поставлен на постоянный учет. На одном из фото видно полицейских, изучающих тормозной путь байка, предположительно, по отметкам на асфальте. О предъявлении обвинений кому-либо пока не сообщалось.

 

 

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