Мотоцикл столкнулся с грузовиком в Таланге, один человек погиб

Мотоцикл с двумя тайскими гражданами врезался в грузовой автомобиль, припаркованный у въезда на территорию магазина Makro в Таланге ночью 11 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Июля 2020, 10:49 AM

Мотоцикл столкнулся с грузовиком во время ночного дождя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Крайсорн Бунпрасоп из полиции Таланга, сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. поступило в участок около 2:20 ночи, когда на севере Пхукета шел сильный дождь.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный мотоцикл, врезавшийся в заднюю часть прицепа грузовика, припаркованного на краю дороги. Рядом на асфальте находились мотоциклист и его пассажир: 55-летний Пратип Райынг и 36-летний Дирек Рынгрит.

«Состояние господин Райынга было очень серьезным, так что спасатели срочно повезли его в больницу Thalang Hospital, но он умер по дороге», – заявил капитан Бунпрасоп.

Примечательно, что расстояние от места аварии до упомянутой больницы составляло всего 500 м.

Господин Рыангрит в ходе столкновения сломал ключицу и также был доставлен в Thalang Hospital. На момент беседы с журналистами офицер не мог сказать, кто из двоих мужчин управлял мотоциклом.

Водитель грузовика – 51-летний Адисор Саманкит – сообщил полиции, что запарковался на краю дороги, чтобы дождаться открытия Makro. В какой-то момент он услышал звук удара, вышел из кабины и обнаружил, что в его грузовик врезался мотоцикл. Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено.







