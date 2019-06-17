Мотоцикл с двумя бирманцами врезался в автобус в Таланге

Двое граждан Мьянмы был госпитализированы в критическом состоянии после того, как скутер, на котором они находились, врезался в автобус на Thepkrasattri Rd. Водитель автобуса заявил, что просто ехал по трассе, а затем почувствовал удар в заднюю часть кузова своего транспортного средства.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2019, 02:38 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием автобуса и скутера произошла около 7:00 утра 16 июня у школы Ban Liphon School на шоссе Thepkrasattri Rd. в тамбоне Срисутхорн (Таланг).

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на шоссе разбитый скутер Honda Click и пассажирский автобус с легкими повреждениями заднего бампера.

Находившиеся на скутере двое мужчин к моменту прибытия помощи были без сознания, обоих доставили в ближайшую больницу. Состояние пострадавших в полицейском отчете указано как критическое.

Согласно данным полиции, скутером управлял 27-летний Сейн Тхан Си Тху из Мьянмы. Пассажиром был его 41-летний соотечественник Тха Зау Оо.

В салоне автобуса в момент аварии находились направлявшиеся на работу сотрудники некого отеля, расположенного у пляжа Най-Янг. О пострадавших среди них не сообщается.

Водитель автобуса – 48-летний Субан Суксри – рассказал, что просто ехал по трассе в северном направлении, когда в заднюю часть его транспортного средства врезался двигавшийся с высокой скоростью скутер. После ДТП господина Суксри доставили в полицейский участок Таланга для дачи подробных показаний.



