Мотоцикл россиянина оказался на полицейской стоянке из-за отсутствия грин-бука

Полиция Пхукета вынесла решение по делу о мотоцикле россиянина, оказавшемся на полицейской стоянке после ДТП другого человека и на другом транспортном средстве. Байк вернут владельцу, как только он подтвердит права собственности, восстановив для этого грин-бук и погасив долг по транспортному налогу за несколько лет.

Новости Пхукета

Туристическая полиция Пхукета посвятила делу об изъятом у россиянина байке две публикации, которые объединяет крайняя запутанность изложения. Никаких имен полицейские не привели, что не позволяет уточнить информацию. Впрочем, имеющиеся данные уже позволяют составить общее представление об истории.

Сотрудники турполиции и Центра помощи туристам (ТАС) были привлечены к делу в качестве переводчиков после того, как 18 ноября некий россиянин пришел в полицию Таланга, чтобы подать заявление на сотрудников местного мотомагазина, отказывающихся выдать ему ключи от его же спортбайка Honda CBR.

Неназванный россиянин объяснил, что одолжил технику приятелю, который намеревался съездить в местный магазин и купить себе собственный мотоцикл. Приятель благополучно доехал до магазина, но на тест-драйве понравившегося байка попал на нем в аварию и не смог договориться с магазином о компенсации.

Как следует из публикаций турполиции, сотрудники торговой точки заявили, что райдер должен заплатить 5 тыс. бат за ущерб, причиненный их технике на тест-драйве. Покупатель возразил, что сам получил травмы из-за неисправных тормозов, так что магазин должен компенсировать ему 1,5 тыс. бат, потраченных на визит в больницу. Сотрудники торговой точки в итоге забрали у мужчины ключи от чужого спортбайка Honda CBR, на котором он приехал в магазин.

Пока стороны решали, кто кому должен денег, владелец CBR попытался сам получить назад свою «Хонду», но сотрудники торговой точки ответили отказом. Обращение в полицию Таланга не помогло, поскольку документов, подтверждающих права собственности у мужчины не оказалось.

Привлечение турполиции и Центра помощи туристам (ТАС) ничего не изменило. На заявление о том, что грин бук был утерян, официальные лица ответили, что в таком случае россиянину нужно сперва восстановить документы, оплатить просроченный с 2018 года транспортный налог, а уже потом возвращаться в участок за байком.

На фотографиях из первого отчета турполиции оба мотоцикла – Honda CBR серого цвета и бело-сине-красная Yamaha – стояли в кузове эвакуатора, который должен был отвезти их в полицейский участок Таланга. Там техника будет оставаться до урегулирования всех разногласий. Владельцу «Хонды» предстоит доказать, что он, действительно, является ее владельцем на законных основаниях.