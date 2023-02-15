Мотоаварии с участием иностранцев снова доминируют в отчетах о работе Pearl Center

Мотоциклетные аварии вновь составляют большую часть вызовов, на которые выезжает команда парамедиков Pearl Center, созданного административной организацией провинции Пхукет (OrBorJor) и работающего преимущественно в Чалонге и Раваи. В День святого Валентина у спасателей было пять вызовов на ДТП с участием двухколесного транспорта, в трех случаях пострадали иностранцы на скутерах.

Новости Пхукета

Отчет OrBorJor за 14 февраля был опубликован около 18:00 сегодняшнего дня (15 февраля). Текст выстроен по ставшей стандартом структуре – время вызова, краткое описание характера проблемы, и финальное резюме о том, потребовалась ли госпитализация. Согласно отчету, рабочий день у команды длился примерно с 8:00 утра до полуночи.

7:57 утра. Столкновение двух мотоциклов у Lotus Chalong. Пострадали иностранка и мужчина с тайским гражданством. Оба получили легкие травмы, которые парамедики обработали на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

8:38 утра. Столкновение двух мотоциклов перед АЗС Esso в Чалонге, пострадали два гражданина Таиланда, причем оба получили травмы лица. Оказана первая помощь на месте, после чего осуществлена доставка в больницу Chalong Hospital. Потребовались носилки.

12:23 дня. Столкновение двух мотоциклов на Saiyuan Rd. в Раваи. Пострадали две иностранки. Полученные травмы ограничивались ссадинами, однако минимум одна из женщин после оказания первой помощи была доставлена в Bangkok Hospital.

14:30 дня. Столкновение мотоцикла с микроавтобусом на Chaofa East Rd. Пострадала гражданка Таиланда (получены ссадины на левой руке и на лице). После оказания первой помощи на месте женщина доставлена в Chalong Hospital.

17:20 дня. Столкновение мотоцикла и автомобиля у мечети Bang Khon Thi Mosque в Раваи (к югу от кольца Чалонга). Пострадавший – несовершеннолетний гражданин Таиланда, повредивший правую ногу. Мальчик доставлен в больницу Dibuk Hospital с применением носилок.

Также в течение дня специалисты Pearl Center совершили два выезда на случаи с иностранцами, не касающиеся вождения скутеров. В 12:02 после полудня парамедики оказывали помощь гражданину Германии, потерявшему сознание на набережной в Раваи (госпитализация не потребовалась). В 22:18 вызов поступил из отеля Harmony Resort в той же части острова. Иностранке неуказанной национальности требовалась помощь в связи с «утомлением, потерей энергии». От госпитализации женщина отказалась.

Отметим, что на несколько недель сообщения о мотоциклетных ДТП практически пропали из отчетов OrBorJor, публикующихся без какой-либо регулярности, но примерно с периодичностью один раз в два или три дня. С чем это связано – неизвестно.

Последний отчет по количеству ДТП и числу упоминаний иностранцев соответствует январским, когда OrBorJor только начала публикацию отчетов о работе Pearl Center.

При этом важно помнить, что речь идет только об одной службе скорой помощи, реагирующей лишь на часть вызовов из Раваи и Чалонга. Реального числа ДТП в этих районах и Пхукете в целом не знает никто, поскольку в статистику попадают только случаи, когда пострадавшему была вызвана скорая помощь на место событий.