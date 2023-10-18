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Мошенники в Таиландe собирают деньги под видом Красного Креста

Тайское общество Красного Креста опубликовало предупреждение о мошенниках, которые через группу в мессенджере Line собирают пожертвования якобы под эгидой этой организации. Красный Крест заявил, что группа กลุ่มสมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลสร้างรายได้ в Line OpenChat не имеет к ним отношения, хотя страница в Facebook с этим названием является подлинной. Организаторы сбора в Line OpenChat прямо именуются в уведомлении «преступниками». Главный признак мошенничества – предложение переводить деньги на счет физлица, а не самого Красного Креста, указывает организация. Получателем должен быть именно Красный Крест в Таиланде (สภากาชาดไทย).

Новости Пхукета

18 Октября 2023, 11:42 AM
Мошенники в Таиланда собирают деньги под видом Красного Креста. Фото: Thai Red Cross

Мошенники в Таиланда собирают деньги под видом Красного Креста. Фото: Thai Red Cross

Как пояснил Красный Крест, мошенническая группа в Line OpenChat носит название กลุ่มสมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลสร้างรายได้. Аналогичное название имеет страница в Red Cross Fundraising в Facebook, ведущая деятельность много лет и являющаяся оригинальной.

Судя по всему, мошеннический проект в Line мимикрирует под официальную страницу в Facebook и копирует ее, хотя Красный Крест не поясняет этот момент. Предупреждение о мошенниках было размещено и на Red Cross Fundraising в Facebook, а ее адрес, в свою очередь, указан на самом предупреждении.

В публикации говорится, что администраторы группы «предлагают людям возможность пожертвовать деньги, чтобы получить комиссию и принять участие в розыгрыше призов». Других подробностей Красный Крест не приводит. В частности, в предупреждении нет указания на идентификатор группы в Line или скриншота самой страницы.

«Тайское общество Красного Креста хочет проинформировать, что организация не ведет приема пожертвований подобным образом. Поэтому мы хотим предупредить: будьте бдительны и не позволяйте себя одурачить!!!» – предупредил Красный Крест​

«Если вы хотите пожертвовать деньги Тайскому обществу Красного Креста, то делать это необходимо только на имя организации Управление привлечения средств Красного Креста в Таиланде (สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย). Если банковский счет зарегистрирован на физлицо – Mr или Ms в имени – то это мошенники, не имеющие отношения к Тайскому обществе Красного Креста», – добавила организация.

Красный Крест попросил сообщать о подозрениях на мошенничество в свой бангкокский офис по телефону 0 2256 4440 - 3.

 

 

 

 

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