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Мошенники в Таиланде оценили преимущества криптовалют

Полиция Таиланда рассказала о растущей популярности криптовалют у онлайновых и телефонных мошенников.

Новости Пхукета

30 Января 2018 10:17:59

Фото: Alistair / Flickr
Фото: Alistair / Flickr

Расследование популярных схем мошенничества в Таиланде затрудняется использованием подозреваемыми криптовалют для вывода и сокрытия средств, полученных преступным путем. С соответствующим заявлением выступил генерал Танитсак Тирасават, возглавляющий полицейский центр по борьбе с онлайновым и телефонным мошенничество.

«Мы проследили финансовые следы групп, занимающихся мошенничеством по схеме колл-центров, и обнаружили, что они все более и более активно используют цифровые валюты. Мы не знаем, куда ушли деньги в этих случаях, что наносит серьезный ущерб», – заявил генерал Тирасават, слова которого приводит Bangkok Post.

Мошенничество по схеме колл-центров – набирающий в Таиланде популярность вид мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам от лица колл-центров, якобы связанных с теми или иными официальными организациями и обманом заставляют их переводить средства на счета своих сообщников. В одном из распространенных вариантов этой схемы мошенники звонят от лица полиции или Агентств по борьбе с отмыванием средств, сообщают о подозрениях в отношении банковского счета жертвы и убеждают ее перевести деньги на другой аккаунт на время проверки.

Как заявил генерал Тирасават, необходимо оперативно выработать меры противодействия выводу полученных преступным путем денег в криптовалюты, «иначе ущерб от действий колл-центров будет огромным».

Отметим, что криминал за пределами Таиланда уже давно использует криптовалюты для своих целей, дискредитируя идею валюты без центрального регулятора. При этом в подавляющем большинстве стран мира отсутствуют какие-либо нормативные акты, регулирующие оборот криптовалют. В Таиланде соответствующие документы также пока находятся в разработке.

При этом стоит отметить, что технология блокчейн, на которой построен биткоин и другие популярные криптовалюты, позволяет отслеживать все переводы средств между всеми входящими в систему криптокошельками. Трудностью же является установление связи между конкретным кошельком и его владельцем. Технологии отмывания криптовалют также уже существуют.

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