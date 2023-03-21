Моряки ВМФ Таиланда провели ночную эвакуацию пациента с судна в море

Моряки из состава базирующегося на Пхукете третьего регионального командования ВМФ Таиланда провели ночную спасательную операцию в Андаманском море. Помощь потребовалась члену экипажа рыболовецкого судна Thongcharoen Sap 2.

Новости Пхукета

Судно Thongcharoen Sap 2 послало сигнал бедствия около 23:30 вечер 20 марта, сообщил штаб третьего командования ВМФ в публикации на Facebook. Судну требовалась помощь в связи с тем, что одному из моряков стало плохо – мужчина, среди прочего, жаловался на сдавленность в груди и онемение верхней части туловища.

В публикации ВМФ не указывается более точный диагноз, но говорится, что пациенту нужно было срочно оказать помощь, в частности, доставить для начала в медицинское учреждение.

На помощь рыболовецкому судна был отправлен патрульный катер T.233, который за последние годы отметился в выполнении самых разных задач – от поисково спасательных операций, до силовой поддержки официальных лиц, зачищавших пляж на Раче от нелегальных зонтиков.

В этот раз морякам выпала ночная миссия: в темное время суток выйти в точку рандеву с рыбаками, принять на борт экстренного пациента в открытом море и доставить на Пхукет.

Командование ВМФ не указало, как далеко от острова находились рыбаки, но отметило, что на выполнение задачи у экипажа Т.233 ушло полтора часа. Информация о текущем состоянии пациента в публикации флотского командования отсутствует.