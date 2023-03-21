Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Моряки ВМФ Таиланда провели ночную эвакуацию пациента с судна в море

Моряки из состава базирующегося на Пхукете третьего регионального командования ВМФ Таиланда провели ночную спасательную операцию в Андаманском море. Помощь потребовалась члену экипажа рыболовецкого судна Thongcharoen Sap 2.

Новости Пхукета

21 Марта 2023, 07:20 PM
Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Экипаж патрульного корабля Т.233 провел ночную спасательную операцию в море. Фото: RTN 3rd NAC

Судно Thongcharoen Sap 2 послало сигнал бедствия около 23:30 вечер 20 марта, сообщил штаб третьего командования ВМФ в публикации на Facebook. Судну требовалась помощь в связи с тем, что одному из моряков стало плохо – мужчина, среди прочего, жаловался на сдавленность в груди и онемение верхней части туловища.

В публикации ВМФ не указывается более точный диагноз, но говорится, что пациенту нужно было срочно оказать помощь, в частности, доставить для начала в медицинское учреждение.

На помощь рыболовецкому судна был отправлен патрульный катер T.233, который за последние годы отметился в выполнении самых разных задач – от поисково спасательных операций, до силовой поддержки официальных лиц, зачищавших пляж на Раче от нелегальных зонтиков.

В этот раз морякам выпала ночная миссия: в темное время суток выйти в точку рандеву с рыбаками, принять на борт экстренного пациента в открытом море и доставить на Пхукет.

Командование ВМФ не указало, как далеко от острова находились рыбаки, но отметило, что на выполнение задачи у экипажа Т.233 ушло полтора часа. Информация о текущем состоянии пациента в публикации флотского командования отсутствует.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Два человека погибли от отравления мечехвостами в Трате
Скрывшегося с места ДТП водителя нашли и будут судить по уголовному делу
Туристов не будут штрафовать за езду на прокатных аквабайках без прав
Генерал Чан-Оча распустил парламент в преддверии выборов
Патонг оценил убытки от скандала с несовершеннолетними секс-работницами в 100 млн бат
Рецидивиста подвела под арест мелочь из ландроматов
Полиция предупредила о тюрьме и штрафах за езду на аквабайках без прав
Посол КНР попросил увеличить количество китайского языка на Пхукете
Супруги из России ищут свидетелей аварии у школы Dowroong Wittaya
Генерал Чан-Оча посетит Пхукет 19 марта
Аэропорт Бангкока предостерег против репостов старой новости про вскрытый багаж
Пропавшего датчанина ищут на Пхукете
Таиланд планирует продлить 45-дневный безвиз еще на год
Гражданин Германии пострадал при ограблении в Банг-Тао
Выборы мэра Кату отменены в последний момент

 

SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 