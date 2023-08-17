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Моряки спасают траулер, ушедший в дрейф от Пхукета и налетевший на скалы

Моряки третьего регионального командования ВМФ и гражданские специалисты приступили к подъему на воду судна Chanasuk, сорвавшегося с якоря 8 августа у побережья Пхукета и затонувшего после столкновения со скалами. Работы по спасению траулера начались только 16 августа, заняться спасением лодки раньше не позволяли условия на море, которые и стали изначальной причиной происшествия. Находится судно, видимо, у острова Липе, то есть практически уже в малайзийских водах.

18 Августа 2023, 08:00 AM
Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Военные не указали, где затонул траулеры, сорвавшийся с якоря у побережья Пхукета, но операция поручена подразделению с острова Липе. Фото: RTN 3rd NAC

Операция по спасению рыболовецкого траулера Chanasuk началась 16 августа, сообщило третьего региональное командование ВМФ Таиланда. Военные моряки не озвучили никаких прогнозов относительно того, сколько времени должна занять работа. Впрочем, фотографии с места событий позволяют предположить, что речь идет максимум еще о паре дней, если не возникнет никаких осложнений, в частности, ухудшения погодных условий.

О затонувшем траулере практически ничего неизвестно. Сам инцидент никак не освещался в пхукетских СМИ до вчерашнего дня, когда флот опубликовал сообщение о начале спасательной операции 16 августа. При этом именно на Пхукете находится диспетчерский центр, которые координирует судоходство в заливе Пханг-Нга, а инцидент с траулером как минимум начался там.

Как рассказало третье командование ВМФ, судно Chanasuk встало на якорь у острова Кхай 8 августа. Команда надеялась, что там удастся переждать непогоду, но все пошло не по плану. Траулер сорвался с якоря, ушел в дрейф и затонул из-за повреждения правого борта о скалы. Где именно это произошло, флот не уточнил. О том, что было с командой, информация также отсутствует.

Через две недели, 16 августа, подраздение ВМФ с острова Липе и гражданские специалисты начали операцию по спасению Chanasuk. Пробоину уже заделали, а сам траулер отбуксировали на мелководье. Теперь предстоит откачать воду из изнутри, чтобы лодка снова приняла нормальное вертикальное положение.

О размере материального ущерба ничего сказано не было. Порт приписки Chanasuk неизвестен, но острова Кхай-Нок и Кхай-Нуй находятся у самого побережья Пхукета, на полпути между Сирэ и Яо-Яй. Остров Кхай-Най располагается чуть ближе к Яо, но все равно меньше, чем в 12 км от Пхукета.

 

 

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