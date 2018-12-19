Морской департамент заявил об отсутствии не соответствующих стандартам туристических судов на Пхукете

Глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг заявил о том, что сейчас на Пхукете не эксплуатируется ни одного туристического судна, не отвечающего стандартам морского транспорта. Соответствующее заявление господин Читчертвонг сделал после объявления о том, что именно такой была лодка «Феникс», затонувшая 5 июля.

Таньялак Сакут

Вердикт международных экспертов о несоответствии «Феникса» стандартам морского транспорта был озвучен 17 декабря генералом Сурачетом Хакпаном, курирующим расследование причин июльского кораблекрушения, унесшего жизни 47 туристов из Китая. Разрешение на эксплуатацию судна было выдано незаконно (см. здесь).

«Китайские и немецкие специалисты сошлись во мнении, что судно не соответствовало стандартам. В отношении официальных лиц из морских ведомств Пхукета возбуждены дела о неисполнении служебных обязанностей», – заявил генерал Хакпан.

В ответ на запрос The Phuket News господин Читчертвонг заверил, что других не соответствующих стандартам лодок в туристическом флоте Пхукета нет, притом что ранее официальные лиц подтверждали, что «Феникс» был не единственным судном построенным по аналогичному проекту.

Господин Читчертвонг напомнил, что после июльского кораблекрушения на Пхукете были проинспектированы более 1000 лодок. Не прошедшие проверку суда были выведены из эксплуатации, а владельцам было предписано устранить все несоответствия. В строй они вернутся только после того, как официальные лица из Бангкока заново сертифицируют их после доработки. Глава пхукетского офиса Морского департамента не уточнил, сколько лодок сейчас ожидают повторной сертификации, но заверил, что ни одна из них сейчас не используется.

«В настоящий момент на Пхукете не эксплуатируется ни одна лодка, не отвечающая установленным стандартам», – заявил господин Читчертвонг.

Чиновник не ответил на вопрос о том, действительно ли некоторые из сотрудников возглавляемого им ведомства или других организаций были привлечены к ответственности за незаконный допуск «Феникса» к эксплуатации.

«Некоторых служащих Морского департамента, имевшие отношение к «Фениксу» допрашиваются следователями. Других подробностей я не знаю», – заявил он.

Напомним, что господин Читчертвонг является временно исполняющим обязанности главы пхукетского офиса Морского департамента. До кораблекрушения и непосредственно во время него он работал в Аюттхайе. Пхукетский офис тогда возглавлял Сурат Сирисаят, переведенный с острова сразу же после трагедии.