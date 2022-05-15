Морские нацпарки закрылись до середины октября

Морские национальные парки на Симиланах, Ланте и Суринских островах закрылись на сезон дождей.

Новости Пхукета

16 Мая 2022, 09:00 AM

Туристы на островах Сурин. Фото: Surin National Park

Посещение национальных парков туристами прекращено с сегодняшнего дня, 16 марта, вплоть до 14 октября. Согласно устоявшейся традиции, в течение основной части сезона дождей, когда посещение нацпарков не безопасно, природа будет отдыхать, сообщает Bangkok Post.

Архипелаги Сурин и Симиланы административно относятся к провинции Пханг-Нга, тогда как Ланта находится в Краби. Все три парка известны своими белоснежными пляжами, чистыми прозрачными водами и богатством морской флоры и фауны. Нацпарки закрываются на сезон дождей ежегодно, в этом году Таиланд официально вступил в него 13 мая.

Также в августе и сентября будет закрыт для посещения залив Майа-Бэй, хотя продажа экскурсий туда возобновилась только в январе этого года, и пока что известная достопримечательность открыта всего четыре с половиной месяца, сообщала ранее газета Bangkok Post со ссылкой на Минприроды.

Министр туризма Виравут Силпа-Арча отмечал, что в дни пиковой нагрузки в Сонгкран турпоток в Майа-Бэй составлял более 3 тыс. человек в день, то есть соответствовал показателям, которые были до лета 2018 года.