Морские цыгане Пхукета получили новую партию бартерного риса

На Пхукет доставили новый груз риса для местных морских цыган и цыган острова Липе в рамках проекта по бартерному обмену риса на сушеную рыбу между жителями разных провинций.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Мая 2020, 09:36 AM

Морские цыгане островов Пхукет и Липе получили 6,5 т риса в обмен на свою рыбу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб