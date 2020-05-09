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Морские цыгане Пхукета получили новую партию бартерного риса

На Пхукет доставили новый груз риса для местных морских цыган и цыган острова Липе в рамках проекта по бартерному обмену риса на сушеную рыбу между жителями разных провинций.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Мая 2020, 09:36 AM
Морские цыгане островов Пхукет и Липе получили 6,5 т риса в обмен на свою рыбу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Морские цыгане островов Пхукет и Липе получили 6,5 т риса в обмен на свою рыбу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В общей сложности на остров доставили 6,5 т риса. Из них 3,5 т будут распределены между пятью сообществами морских цыган Пхукета, а три оставшиеся отправят на остров Липе в провинции Сатун.

Ранее морские цыгане Пхукета и соседней провинции Пханг-Нга уже провели один успешный обмен фермерами северо-восточного Таиланда. В рамках проекта около 1 т заготовленной цыганами сушеной рыбы было обменено на 9 т риса.

Новый груз прибыл на остров 7 мая. В ходе церемонии приема продуктовой помощи губернатор Пхакапхонг Тавипатана заявил, что провинция Пхукет благодарит всех причастных к успешной реализации проекта продуктового бартере.










 

 

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