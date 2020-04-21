Морские цыгане Пхукета обменяли свою рыбу на исанский рис

В понедельник, 20 апреля, в международном аэропорту Пхукета приземлился транспортный самолет C-130 Hercules Королевских ВВС Таиланда. Борт доставил на Пхукет исанский рис для обмена на сушеную рыбу местных морских цыган. К обмену также присоединились и цыгане из соседней провинции Пханг-Нга.

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукет доставили 9 т риса из Исана. За груз остров расплатится сушеной рыбой. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Разгрузка прибывшего военного самолета происходила в ныне пустующем терминале Х международного аэропорта Пхукета. От лица ВМС участие в церемонии принял маршал авиации Трепохон Онгпихитхун, провинцию Пхукет представлял губернатор Пхакапхонг Тавипатана, а провинцию Пханг-Нга – вице-губернатор Чотнарин Кертсом.

В общей сложности на остров было доставлено 9 т риса из исанской провинции Ясотхон. Он будет обменен примерно на тонну сушеной рыбы, которую заготовили морские цыгане, живущие на побережье Андаманского моря. Таким образом жители двух провинций поддержат друг друга во время коронавирусного кризиса. Привлечь ВВС к доставке помогла фонд Chumchonthai Foundation (Фонд локальных сообществ Таиланда).

Губернатор Пхакапхонг Тавипатана назвал инициативу хорошей идеей. Как отметил глава провинции, обмен происходит по принципу Р2Р – «от людей людям, продукт в обмен на продукт».

«Эта креативная схема помогает нам переживать времена кризиса и расширяет знания людей о том, как живут в других провинциях», – заявил губернатор.

Глава провинции также отметил, что реализованная схема по обмену андаманской рыбы на исанский рис может быть скопирована другими провинциями, имеющими излишки одних продуктов и недостаток других.

«Я хочу поблагодарить всех официальных лиц и все задействованные организации за столь хороший отклик и свой вклад в то, что проект был реализован без трудностей», – заявил губернатор Тавипатана.

В свою очередь вице-губернатор провинции Пханг-Нга отметил, что полученный из Ясотхона рис планируется передать жителям островов Сурин и прибрежного местечка Нам-Кхем на побережье Андаманского моря.

«Также мы отправили 3,2 т ананасов в Убон-Ратчатхани и Бангкок», – добавил вице-губернатор.