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Морские цыгане отвергли обвинения в подкладывании камней в товар для веса

В Facebook разгорелся скандал вокруг лавки морских цыган, торгующей морепродуктами у пирса в Раваи.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Августа 2017 16:02:58

Скандал начался после того, как 39-летний Киттипхон Чынсринуан оставил в сети негативный отзыв о покупке морепродуктов в лавке Chao Lay и обеде в ресторане Mook Dee Restaurant, где он попросил приготовить купленные ракушки для своей семьи. По словам Киттипхона, в ракушки ему для веса подложили камни, а ресторану «следует быть гигиеничней».

«Около 12:40 воскресенья я вместе с семьей отправился пообедать у пирса в Раваи. Я купил свежие ракушки с лотка, заплатив за килограмм 120 бат. Во время еды мне на зуб попался крупный камень, я проверил тарелку и обнаружил, что камней было несколько. В общей сложности в порции было 15-16 камней на 30-40 ракушек. Каждый камень был примерно того же размера, что и ракушка. Я не думаю, что это случайность. Они добавили камни для веса», – написал Киттипхон.

Мужчина пожаловался, что подобная практика вредит имиджу всего Пхукета в глазах туристов. Впрочем, фигурирующие в рассказе Киттипхона продавцы морепродуктов поспешили заверить, что никогда не добавляли в товар камней для веса, чтобы не лишиться репутации. Камни могли оказаться среди ракушек до того, как лоток приобрел их у поставщиков.

«Когда мы покупали ракушки, мы не проверяли, нет ли там камней. Это нормально, когда среди ракушек попадаются камушки, галька и песок. Некоторые ракушки оказываются пустыми, и если такое происходит, то мы их заменяем клиенту, а иногда добавляем ракушек и сверх купленного веса», – заверила Кунласатри Сриджан, племянница хозяйки лотка Chao Lay Докбуа Тангэ.

«Мы настаиваем, что не добавляем в товар камни для веса. Моя тетя – настоящая чао-лэ (морская цыганка), владеющая этой торговой точкой более десять лет. Мы бы не стали рисковать репутацией», – добавила она.

В настоящий момент неизвестно, остался ли Киттипхон Чынсринуан доволен этим заявлением. Менеджмент раскритикованного им за отсутствие гигиены ресторана Mook Dee Restaurant для комментариев был недоступен.

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