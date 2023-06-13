Морские черепашки вылупились на острове Тачай

Ровно 68 морских черепашек вылупились из яиц и отправились в первое плавание утром 10 июня на острове Тачай в 120 км к северо-западу от Пхукета.

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О появлении на свет черепашек сообщил нацпарк Mu Ko Similan National Park, он же в апреле информировал и об обнаружении кладки яиц на острове Тачай, входящем в состав охраняемой зоны.

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) ни об обнаружении яиц, ни о вылуплении черепашат, хотя в этом ведомстве очень любят черепах и в сезон отчитываются о каждой кладке. При этом и Департамент нацпарков (DNP), и DMCR входят в одно и то же Министерство природы.

Всего 15 апреля были обнаружены 77 яиц, из которых спустя два месяца вылупились 68 малышей. Морские биологи остались довольны результатом – 88% выживаемости считаются хорошим результатом. Отдельно черепашатам повезло, что кладка была обнаружена сотрудниками нацпарка. Мама-черепаха весьма неосмотрительно отложила яйца ниже уровня прилива.