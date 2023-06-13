Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Морские черепашки вылупились на острове Тачай

Ровно 68 морских черепашек вылупились из яиц и отправились в первое плавание утром 10 июня на острове Тачай в 120 км к северо-западу от Пхукета.

Новости Пхукета

13 Июня 2023, 09:00 AM
Морские черепашки из апрельской кладки на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Морские черепашки из апрельской кладки на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

О появлении на свет черепашек сообщил нацпарк Mu Ko Similan National Park, он же в апреле информировал и об обнаружении кладки яиц на острове Тачай, входящем в состав охраняемой зоны.

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) ни об обнаружении яиц, ни о вылуплении черепашат, хотя в этом ведомстве очень любят черепах и в сезон отчитываются о каждой кладке. При этом и Департамент нацпарков (DNP), и DMCR входят в одно и то же Министерство природы.

Всего 15 апреля были обнаружены 77 яиц, из которых спустя два месяца вылупились 68 малышей. Морские биологи остались довольны результатом – 88% выживаемости считаются хорошим результатом. Отдельно черепашатам повезло, что кладка была обнаружена сотрудниками нацпарка. Мама-черепаха весьма неосмотрительно отложила яйца ниже уровня прилива.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Рифы у Рачи-Ной очистили от рыболовных сетей
Две кладки черепашьих яиц обнаружили на Симиланах
Простые эко-перемены в личном быту для помощи планете и семейному бюджету
У острова Майтон проверили здоровье рукотворного рифа
Кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета
Дайверы повстречали китовую акулу у Пхангана
Пхукет отметил День Земли большой уборкой по всему острову
Катамаран-уборщик WAWA Creations презентовали на встрече Skal на Пхукете
Панда Линь Хуй умерла в зоопарке Чианг-Мая
Кладку яиц морской черепахи нашли на острове Тачай
Sea You Strong. Вплавь от Краби до Пхукета ради спасения океанов
На Пхукете в Сонгкран выпустили в море черепах и акул
Обнаруженное в Таиланде неизученное растение назвали в честь Лисы Манобан
На Пхукете выпустили в море молодых акул
Молодых черепах выпустят сегодня в море на пляже Най-Янг

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
PYZHAK EXCHANGE

 