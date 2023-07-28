Морская черепаха вернулась на Карон и отложила яйца на пляже

О возвращении гигантской морской черепахи на Карон сообщила сегодня утром страница Phuket Info Center, связанная с администрацией Пхукета. Страница опубликовала фотографии с пляжа, указав в качестве источника издание Phuket Times. Официальные лица пока не сообщали о возвращении черепахи, однако сегодня все государственные ведомства отмечают день рождения Рамы Х, а первые церемонии проводятся как раз утром.
Как пишет Phuket Info Center, черепаха обустроила кладку ниже линии прилива, поэтому специалисты решили переместить яйца в безопасное место. На фото с места событий видно, как специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) аккуратно разрывают песок и помещают яйца в пенопластовых контейнер. В публикации черепаха именуется «мамой с Карона».
Всего было обнаружено 92 здоровых яйца, и 37 вздувшихся. Не исключено, что в течение ближайших двух недель черепаха вернется еще раз. В норме детеныши кожистой черепахи вылупляются в течение 50-60 дней, причем буквально сразу после этого они готовы отправиться в свое первое плавание. Считается, что взрослая черепаха откладывает яйца там, где появилась на свет сама.
В публикациях о первом визите матери-черепахи говорилось, что это первый такой случай за 20 лет. По всей видимости, имеется в виду не появление черепахи на популярном пляже в южной части Пхукета, а именно откладывание животным яиц.
В этом сезоне и в предыдущем подтвержденные кладки обнаруживались на пляжах Сурин и севернее, но южнее Сурина такого не было. Если говорить о случаях, когда кожистых черепах просто видели в этой части острова, то на Кароне и в окрестностях такое за последние 10 лет было примерно один или два раза.