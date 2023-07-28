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Морская черепаха вернулась на Карон и отложила яйца на пляже

Гигантская кожистая черепаха, замеченная на Кароне несколько дней назад, вернулась на пляж этой ночью (28 июля) и отложила более сотни яиц. В первый свой визит черепаха, видимо, не откладывала яиц, поскольку никакой информации об их количестве и состоянии не публиковалось. Впрочем, известно, что в сезон размножения морские черепахи этого вида могут посещать один и тот же участок побережья несколько раз и обустраивать больше одной кладки.

Новости Пхукета

28 Июля 2023, 11:00 AM
Кожистая черепаха на пляже Карон в первый визит вечером 25 июля. Фото: PMBC

Кожистая черепаха на пляже Карон в первый визит вечером 25 июля. Фото: PMBC

О возвращении гигантской морской черепахи на Карон сообщила сегодня утром страница Phuket Info Center, связанная с администрацией Пхукета. Страница опубликовала фотографии с пляжа, указав в качестве источника издание Phuket Times. Официальные лица пока не сообщали о возвращении черепахи, однако сегодня все государственные ведомства отмечают день рождения Рамы Х, а первые церемонии проводятся как раз утром.

Как пишет Phuket Info Center, черепаха обустроила кладку ниже линии прилива, поэтому специалисты решили переместить яйца в безопасное место. На фото с места событий видно, как специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) аккуратно разрывают песок и помещают яйца в пенопластовых контейнер. В публикации черепаха именуется «мамой с Карона».

Всего было обнаружено 92 здоровых яйца, и 37 вздувшихся. Не исключено, что в течение ближайших двух недель черепаха вернется еще раз. В норме детеныши кожистой черепахи вылупляются в течение 50-60 дней, причем буквально сразу после этого они готовы отправиться в свое первое плавание. Считается, что взрослая черепаха откладывает яйца там, где появилась на свет сама.

В публикациях о первом визите матери-черепахи говорилось, что это первый такой случай за 20 лет. По всей видимости, имеется в виду не появление черепахи на популярном пляже в южной части Пхукета, а именно откладывание животным яиц.

В этом сезоне и в предыдущем подтвержденные кладки обнаруживались на пляжах Сурин и севернее, но южнее Сурина такого не было. Если говорить о случаях, когда кожистых черепах просто видели в этой части острова, то на Кароне и в окрестностях такое за последние 10 лет было примерно один или два раза.

 

 

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