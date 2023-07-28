Морская черепаха вернулась на Карон и отложила яйца на пляже

Гигантская кожистая черепаха, замеченная на Кароне несколько дней назад, вернулась на пляж этой ночью (28 июля) и отложила более сотни яиц. В первый свой визит черепаха, видимо, не откладывала яиц, поскольку никакой информации об их количестве и состоянии не публиковалось. Впрочем, известно, что в сезон размножения морские черепахи этого вида могут посещать один и тот же участок побережья несколько раз и обустраивать больше одной кладки.

Новости Пхукета

28 Июля 2023, 11:00 AM

Кожистая черепаха на пляже Карон в первый визит вечером 25 июля. Фото: PMBC