Морская черепаха отложила яйца на пляже Тхай-Мыанг

Сотрудники национального парка Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park взяли под охрану сотню яиц морской черепахи, которые та отложила на пляже Тхай-Мыанг в воскресенье, 17 ноября.

Таньялак Сакут

Сообщение об откладывающей на пляже яйца черепахе поступило в штаб нацпарка Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park около 17:40 воскресенья, 17 ноября.

Как рассказал глава парка Монгкон Ливвириякун, кладку на пляже обустроила 200-килограммовая кожистая черепаха (Dermochelys coriacea). Самка отложила в общей сложности 104 яйца, но специалисты полагают, что из 19 из них черепашата не вылупятся, поскольку эти яйца меньше нормального размера.

Кладку забрали с пляжа ради безопасности яиц. По словам господина Ливвириякуна, для них будут созданы идеальные условиям, чтобы вылупилось как можно больше черепашат. Произойти это должно через два месяца. Когда малыши подрастут, всех их выпустят в море.

«Если вы видите черепаху, обустраивающую гнездо на пляже, пожалуйста, звоните нам по номеру 076-679134, чтобы мы могли оперативно поместить яйца в безопасное место», – попросил господин Ливвириякун.