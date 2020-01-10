Морская черепаха отложила яйца на пляже Найтон

Специалисты Департамента национальных парков (DNP) перенесли в безопасное место черепашьи яйца из кладки, обустроенной кожистой морской черепахой на пляже Найтон ранним утром 10 января. Если все пойдет хорошо, черепашата вылупятся через 60 дней.

Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал глава второго операционного центра морских нацпарков на Пхукете Прапоп Плангнгарн, крупная морская черепаха приплыла на пляж Найтон, чтобы отложить яйца, перед рассветом 10 января. Обустроив кладку, черепаха уплыла в море.

«Видите! Они возвращаются!» – ликующе прокомментировал событие господин Плангнгарн.

В общей сложности черепаха отложила 111 яиц, однако, как отметили специалисты, из 19 из них черепашата не вылупятся. Итого здоровых яиц оказалось 92.

Яйца перенесли поближе к штабу нацпарка Sirinart на пляже Найтон, и сейчас специалисты занимаются обеспечением их безопасности. В частности, новую кладку планируется обнести забором.

При этом в настоящий момент нет ясности относительно того, кто получит награду в 20 тыс. бат за сообщение в DNP о кладке черепашьих яиц. Как отметил господин Плангнгарн, о черепахе сообщили два человека. Один позвонил около 6:00, другой – около 6:30.

«Я попросил их, чтобы они сами решили между собой вопрос о награде и дали мне знать», – заявил господин Плангнгарн.